Pronostic Bastia Valenciennes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes peut ramener des points de Bastia

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bastia - Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cela fait maintenant 18 mois que Bastia a retrouvé le monde professionnel avec plutôt de la réussite pour l'instant. Le premier constat a retenir de ce retour au haut niveau pour le Sporting est sa capacité à se montrer à la hauteur des exigences de ce championnat de Ligue 2. En effet, même s'il n'a pas encore pu intégrer la première moitié de tableau, il semble largement capable de pouvoir décrocher un maintien rapide. 13avec 21 points pris en 16 journées, les Corses possèdent 6 longueurs d'avance sur le premier relégable. Contre Caen, lundi soir, les hommes de Régis Brouard ont pu décrocher un succès à l'arrachée dans les toutes dernières minutes de temps additionnel mais ils n'ont pas non plus brillé dans le jeu (1-0). L'attaquant Baï,qui a trouvé le chemin des filets, a été expulsé dans la foulée et il ne sera pas présent pour cette affiche.(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐Valenciennes, de son côté, a affiché un visage plutôt séduisant dans le jeu cette année après un dernier exercice difficile. Et c'est en toute logique que les joueurs du Hainaut ont intégré la première partie de classement (5) avec 24 points au compteur. Victorieux en amical du Standard de Liège lors de la trêve internationale, les hommes de Nicolas Rabuel ont ensuite ouvert le score lundi soir face à Amiens. Mais ils ont fait preuve de déconcentration juste après leur but et ils ont concédé l'égalisation dans la foulée sans réussir à accélérer de nouveau (1-1). Le VAFC n'est pas une équipe facile à manœuvrer, qui perd peu (4 défaites en 16 matchs), et Bastia pourrait l'apprendre à ses dépends vendredi en ne parvenant pas à récolter les trois points à Furiani.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bastia Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !