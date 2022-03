Pronostic Bastia Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia solide à la maison contre Valenciennes

L'opposition entre Bastia et Valenciennes met aux prises deux formations qui luttent pour se maintenir. La partie basse de Ligue 2 est très serrée puisque seulement 3 points séparent le premier relégable de la treizième place. Lors des dernières semaines, les protégés de Régis Brouard se sont montrés constants dans leurs performances, prenant régulièrement des points. En revanche, malgré une bonne entame de match au stade d'Ornano, le Sporting s'est incliné face au Stade Malherbe de Caen (2-1). De retour à Furiani, où le club corse est toujours invaincu depuis le début de saison avec 3 succès et 10 nuls, Bastia espère prendre au moins un point lors de cette opposition face à un adversaire direct. Lors des 3 dernières réceptions, les Bastiais ont partagé les points avec Toulouse, Pau et Dijon.

En face, Valenciennes surfait dangereusement avec la zone de relégation ces dernières semaines. Le succès obtenu au stade du Hainaut contre le FC Pau (1-0) grâce justement à l'ancien Bastiais Ayité a permis au club nordiste de s'éloigner de la zone rouge. Le club valenciennois s'était renforcé lors du mercato en signant le buteur de Rodez, Ugo Bonnet. Rien n'est encore assuré et le VAFC doit rapidement prendre des points pour ne pas rester dans cette zone dangereuse. Les derniers résultats du club nordiste montrent un regain de forme avec une large victoire face à Nancy (6-0) et des nuls contre Rodez et Quevilly. Pour cette affiche entre deux formations assez proches, Bastia invaincu à Furiani devrait poursuivre sa série face à Valenciennes.