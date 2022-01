Pronostic Barcelone Real Madrid : Analyse, cotes et pronostic du Clasico (SuperCoupe d'Espagne)

Le Real Madrid assomme le FC Barcelone

Les demi-finales de la SuperCoupe d'Espagne nous offrent mercredi un délocalisé à Riyadh entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Sur le déclin depuis quelques années, le club catalan a sauvé sa saison l'an passé en remportant la Copa del Rey face à l'Athletic Bilbao. L'entame de ce nouvel exercice est encore plus catastrophique puisque les Blaugranas pointent seulement en 6 position au classement général, à un point du 4, mais avec 17 points de retard sur l'actuel leader de la Liga, le Real Madrid. Ronald Koeman a été licencié suite aux mauvaises performances du Barca et a été remplacé par une légende du club, Xavi. L'ancien milieu de terrain a décidé de renforcer son équipe avec les arrivées de Daniel Alves et du Cityzen Ferran Torres. Le coach catalan vise encore d'autres joueurs pour remettre le Barca dans le bon sens. Les Barcelonais sont invaincus lors des 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues mais ont signé deux nuls en Liga face au FC Séville (1-1) et surtout contre Grenade (1-1) le week-end dernier. Face aux partenaires de Maxime Gonalons, le club catalan a dominé se créant quelques occasions par un Luke de Jong très en jambe. Le Néerlandais est ensuite parvenu à ouvrir le score en seconde période. En tête au tableau d'affichage, le Barca a craqué suite à l'expulsion de Gavi et s'est fait rattraper en toute fin de match. Pour cette demi-finale, Xavi sera privé de plusieurs importants car les Araujo, Braithwaite, Garcia, Sergi Roberto, et Frenkie de Jong sont blessés. De son côté, le Real Madrid s'est parfaitement repris après une saison dernière très moyenne. L'arrivée de Carlo Ancelotti a revitalisé la Maison Blanche qui caracole en tête du championnat, que seul le FC Séville semble en mesure de suivre. En effet, actuellement, les comptent 5 points d'avance sur le FC Séville, et 15 sur le troisième, le Betis. Porté par un duo d'artistes avec Benzema et Vinicius qui planent sur cette saison de Liga, le Real est bien parti pour décrocher un nouveau titre. Les prochaines semaines s'annoncent palpitantes puisque la Maison Blanche doit affronter le Paris Saint-Germain en 8 de finale de la Ligue des Champions et dispute également cette SuperCoupe d'Espagne. Surpris pour son premier match de l'année sur la pelouse de Getafe (0-1), le Real s'est repris avec une équipe remaniée face à Alcoyano en Copa del Rey (1-3) avant de surclasser le FC Valence en Liga (4-1), grâce à Benzema et Vinicius, auteurs chacun d'un doublé. Invaincu lors des 5 dernières confrontations face au FC Barcelone, le Real devrait se qualifier pour la finale de la SuperCoupe d'Espagne en prenant le dessus sur les Blaugranas, handicapés par des absences importantes.