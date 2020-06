Pronostic Barcelone Leganes : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Le Barca peut corriger Leganes en Catalogne

Leader avec 61 points au classement, le FC Barcelone est à la lutte avec le Real Madrid pour le titre en Espagne. Même si le club catalan domine de 2 points celui de la capitale, tout reste possible. D'autant que le FC Barcelone va recevoir l'Atlético Madrid dans quelques journées. Pour la reprise, le FC Barcelone a fait forte impression à Majorque (4-0) samedi soir. Malgré la présence sur le banc de Luis Suarez (de retour de blessure) en début de partie, le Barça à trouver la faille en première mi-temps grâce à Vidal (2) et Braithwaite (37), avant de parachever cette victoire par l'intermédiaire d'Alba (79) et de Messi (90). Avant la coupure, le Barça s'était imposé sur ses deux derniers matchs à domicile contre une belle équipe de la Sociedad (1-0) et plus largement face à Eibar (5-0).En face, Leganes est une équipe de même standing que Majorque ou Eibar. Comme ces deux concurrents directs au maintien, les anciens partenaires de Martin Braithwaite ont perdu ce week-end pour la reprise, à domiciel face au Real Valladolid (1-2). 19du classement de la Liga, avec 23 points et à 3 points du premier non relégable, Leganes a vau la lanterne rouge l'Espagnol (20e) battre Alaves (2-0) en Catalogne et recoller a égalité de points. Comme face à Majorque ou face à Eibar, le grand Barca devrait battre largement cette équipe de Leganes à la maison.