Pronostic Barcelone Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone poursuit son renouveau face à l’Atlético

Affiche phare de la Liga pendant de nombreuses années, cette opposition entre le FC Barcelone et l'Atletico Madrid met aux prises seulement le 5au 4. Les deux formations sont séparées d'un point et ambitionnent au minimum de finir dans le Top 4 qui leur permettrait de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ces deux équipes ont un calendrier chargé puisque lesaffrontent bientôt le Napoli en 16e de l'Europa League tandis que l'Atletico défiera Manchester United en 8e de la Ligue des Champions. Avec le départ de Messi cet été, le Barca a changé d'ère. Le début poussif du club catalan a poussé les dirigeants à se séparer de Ronald Koeman pour le remplacer par Xavi. L'ancien milieu de terrain est en train de reconstruire une équipe compétitive en s'appuyant sur des jeunes pépites comme Gavi, Pedri ou Nico Gonzalez. Le club barcelonais a profité du mercato pour enrôler un ancien de la maison, le surpuissant Adama Traoré, mais aussi Ferran Torres de City et un Aubameyang plus du tout en odeur de sainteté à Arsenal. Si les Blaugranas ont été battus par le Real en SuperCoupe et par l'Athletic Bilbao en Copa del Rey, ils sont la meilleure équipe de Liga sur les 5 dernières journées. Lors de la toute dernière rencontre de championnat, Frenkie de Jong a offert une victoire précieuse à Alaves (0-1) en Liga. De son côté, l'Atlético est le champion en titre mais ne retrouve pas la même efficacité que l'an passé. Les Colchoneros ont connu les pires difficultés pour se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions et pointent à 14 points du Real, leader de Liga. Lors des 7 dernières journées de championnat, les hommes de Simeone n'ont remporté que deux matchs face au Rayo Vallecano (2-0) et lors de la dernière journée contre Valence (3-2). Menés de 2 buts par le club Ché, les Matelassiers ont renversé le match en fin de rencontre avec deux buts dans les arrêts de jeu. Lors du mercato, l'Atlético a perdu Trippier parti à Newcastle, mais a recruté Wass et Reinildo. Homme du match face à Valence, le Brésilien Cunha commence à trouver sa place dans l'effectif de Simeone. Cependant, l'Atletico ne s'est plus imposé au Camp Nou depuis la saison 2005/06, et a perdu 4 de ses 6 derniers déplacements toutes compétitions confondues. A domicile, le Barca part favori et devrait au moins accrocher le point du nul face à une équipe de l'Atletico pas au mieux.