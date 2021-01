Pronostic Barcelone Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone - Athletic Bilbao : les Basques font de la résistance

15 jours après leur confrontation en SuperCoupe d'Espagne, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao se retrouvent en Liga. Sur ce match, les Catalans s'étaient inclinés face aux Basques, lors de la séance des prolongations, alors qu'ils avaient mené au score par deux fois. De plus, Lionel Messi avait été exclu en toute fin de rencontre pour un coup de sang. Cette confrontation de la 21journée de Liga a de fortes allures de revanche. Lesse sont repris avec une victoire à Elche en Liga (0-2) et des succès difficiles en Coupe d'Espagne face à Cornella (0-2, ap) et cette semaine sur le terrain du Rayo Vallecano (1-2). Messi a effectué son retour face aux Madrilènes avec un but sur une offrande de Griezmann. L'homme en forme du côté du Barca est le néerlandais De Jong. Avec 4 buts inscrits lors des 7 dernières rencontres, l'ancien de l'Ajax semble avoir trouvé sa place, après une première saison délicate.

De son côté, l'Athletic Bilbao semble avoir été boosté par l'arrivée de Marcelino. Depuis la nomination de l'ancien entraîneur valencien, le club basque vient d'aligner 5 victoires pour une défaite, lors du match aller face au Barca début janvier (2-3) pour sa toute première sur le banc de Bilbao. Victorieux du Real et du FC Barcelone, les Basques viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey grâce à leurs succès face à Ibiza et Alcoyano. De plus, dans son stade San Mames, l'Athletic Bilbao a surclassé Getafe (5-1) en Liga lundi dernier. Ce succès a permis aux partenaires de Muniain d'intégrer le Top 10 à l'orée de cette journée. Marcelino semble avoir trouvé la formule pour enquiquiner les Blaugranas. En confiance, Bilbao semble en mesure de pouvoir résister au FC Barcelone au Camp Nou. Si les Basques ne font pas au moins match nul, ils pourraient s'incliner d'un seul but.