Pronostic Autriche Danemark : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Autriche – Danemark verrouillé

Qualifiés pour le prochain Euro 2021, Autriche et Danemark font figure de favoris de ce groupe F des éliminatoires du Mondial 2022. Les Autrichiens se sont qualifiés pour le prochain championnat d'Europe en finissant 2d'une poule dominée par la Pologne. Les hommes de Foda ont ensuite remporté leur groupe de Ligue des nations malgré leur défaite face à la Roumanie de la 1journée. L'Autriche a débuté ces éliminatoires pour le Mondial 2022 avec un nul en Ecosse (2-2) grâce à un doublé de l'attaquant de Stuttgart Sasa Kalajdzic, en pleine forme cette saison. Aligné d'entrée, le Lorientais Grbic a disputé près de 70 minutes de ce match face aux Ecossais. En revanche, l'excellent Sabitzer de Leipzig est resté sur le banc, certainement en prévision de ce choc dace au Danemark. Le week-end dernier, la sélection autrichienne s'est logiquement imposée face aux Iles Féroé (3-1). Les Autrichiens ont limité la casse en Ecosse et doivent prendre des points face au Danemark pour conserver leurs chances de qualification. En face, le Danemark est une solide sélection souvent présente dans les grands rendez-vous internationaux. Huitième de finaliste du dernier Mondial, le Danemark s'est qualifié pour l'Euro en finissant à la deuxième place de son groupe derrière la Suisse. Les Danois ont ensuite réalisé une excellente Ligue des Nations, ne s'inclinant que contre la Belgique et en finissant notamment devant l'Angleterre. Sur leur lancée, les Danois ont parfaitement lancé leurs éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en s'imposant en Israël (0-2) et en explosant la Moldavie (8-0) avec un doublé du Niçois Dolberg. Le Danemark s'appuie sur une solide défense articulée autour de Kjaer protégeant le non moins excellent gardien de Leicester, Kasper Schmeichel. Pour ce choc entre les deux favoris du groupe, on devrait voir un match serré et verrouillé, avec moins de 3 buts dans le match.