Pronostic Atlético Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real euphorique face à l’Atletico Madrid

La 35journée de Liga se clôture avec le traditionnel derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. Lesluttent pour conserver leur place dans le Top 4 tandis que les Merengue sont officiellement champions. Actuellement, l'Atletico possède 3 points d'avance sur le Betis Séville, 5, qui affronte le FC Barcelone lors de cette même journée. Les Matelassiers avaient repris du poil de la bête il y a quelques semaines mais semblent être retombés dans leurs travers. En effet, la bande à Simeone ne s'est imposée qu'une seule fois lors des 6 dernières rencontres disputées (toutes compétitions confondues), et dans les dernières minutes à domicile face à l'Espanyol Barcelone (2-1). Les difficultés rencontrées lors de ce passage résument la saison des Colchoneros, loin d'être réguliers dans leurs performances. En plus de vouloir terminer dans le Top 4, l'Atletico souhaite laisser une trace dans cette saison en prenant le dessus sur le grand rival du Real tout juste auréolé d'un nouveau titre. Les partenaires d'Antoine Griezmann n'ont pas préparé du mieux possible la réception de la Maison Blanche en s'inclinant à Bilbao (2-0) le week-end dernier. Pour recevoir les Merengue, Simeone ne pourra pas compter sur Hermoso et Reinildo suspendus, tandis que Joao Felix est blessé.De son côté, le Real Madrid est la sensation de la Ligue des Champions. Proche de rompre à plusieurs reprises dans la compétition, le club madrilène a su renaître de ses cendres, tel un Phoenix, pour renverser tous ses adversaires de la phase à élimination directe (PSG, Chelsea, Man City). En milieu de semaine, le Real semblait se diriger vers une élimination quand Rodrygo est sorti de sa boîte pour inscrire deux buts en 2 minutes dans le temps additionnel et offrir la prolongation à son équipe. Boosté par ce scénario, les Madrilènes ont ensuite fait la différence sur un penalty provoqué et transformé plein de sang-froid par Karim Benzema. L'international français continue sur son excellente dynamique et enchaine les buts. Ce scénario n'est pas sans rappeler les prestations face au PSG et Chelsea, où les Madrilènes ont souvent été en difficulté mais où ils ont toujours su s'en sortir notamment grâce aux qualités du duo Vinicius – Benzema. Pour son retour à Madrid, Ancelotti réalise un excellent travail puisque son équipe vient de remporter la Liga. Les Merengue restent sur 5 victoires consécutives en championnat dont la dernière en date contre l'Espanyol Barcelone (4-0) où le jeune Brésilien Rodrygo s'était illustré avec un doublé. La finale de la Ligue des Champions sera évidemment l'objectif numéro 1 du club madrilène dans cette fin de saison. Cependant, les joueurs du Real Madrid vont sans doute avoir à cœur d'arracher la victoire dans le derby pour que la coupe soit pleine pour leurs supporters. En grande forme et dans une confiance exceptionnelle, le Real devrait surfer sur l'euphorie de sa qualification incroyable pour au moins accrocher un nul sur la pelouse d'un Atlético moribond.