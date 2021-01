Pronostic Atalanta Bergame Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

L’Atalanta sur sa lancée face à la Lazio

Ce quart de finale de la Coupe d'Italie entre l'Atalanta Bergame et la Lazio Rome était la finale de cette même compétition lors de la saison 2018-2019. Les Laziale s'étaient imposés face à la Dea (0-2) au Stade Olympique de Rome. Devenu depuis une place forte du football italien, le club bergamasque occupe la 5place de Serie A, mais est également qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid et pour les quarts de la Coupe d'Italie. Performants sur la scène européenne lors de la première partie de saison, les partenaires de Zapata s'étaient montrés irréguliers au niveau national. En revanche, les hommes de Gasperini sont repartis sur d'excellentes bases puisqu'ils sont invaincus lors des 13 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. La semaine passée, la Dea a raté une occasion en or de se replacer dans le Top 5 en concédant le nul sur le terrain de l'Udinese (1-1) en match en retard. Mais l'Atalanta s'est reprise ce week-end en surclassant le leader de Serie A, le Milan AC à San Siro (0-3). En grande forme, la formation bergamasque cherche à remporter un trophée et fait sans doute de la Coupe d'Italie un objectif prioritaire. Au tour précédent, la bande à Gasperini s'était aisément défait de Cagliari (3-1). De son côté, la Lazio a également validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où elle retrouvera le champion en titre, le Bayern Munich. En Serie A, les hommes de Simone Inzaghi sont 7avec seulement 2 points de retard sur l'Atalanta. A l'instar du club bergamasque, les Laziale sont en forme en 2021 puisqu'ils viennent d'enchainer 6 matchs sans la moindre défaite (5 victoires pour 1 nul). Pour se qualifier pour les quarts de finale, la Lazio s'est imposée au bout du temps additionnel face à Parme (2-1). Sur sa lancée, le club romain a dominé Sassuolo en championnat ce week-end (2-1). A l'heure de s'affronter, l'Atalanta et la Lazio sont en pleine forme. A domicile et avec son effectif très homogène, les Bergamasques partent avec un léger avantage qui devrait leur permettre de s'imposer face au club romain.