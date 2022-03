Pronostic AS Roma Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

AS Roma – Lazio : un derby de Rome enfumé

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce AS Roma Lazio Rome :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 30journée de Serie A nous offre le traditionnel derby de la ville éternelle avec le choc entre la Roma et la Lazio. Les deux clubs romains sont à la lutte pour décrocher les dernières places européennes mais ne semblent pas en mesure de lutter pour le Top 4. En effet, à l'orée de cette journée,etcomptent respectivement 7 et 8 points de retard sur la Juventus, 4. La Roma se montre solide lors des dernières semaines avec 8 journées de Serie A sans la moindre défaite. En revanche, les hommes de Mourinho luttent pour s’imposer puisqu’ils n’ont remporté que 4 rencontres sur cette période pour 4 nuls. Le week-end dernier, les joueurs de la Louve ont été malmenés par l’Udinese (1-1) et ont égalisé en toute fin de rencontre sur un penalty du capitaine Pellegrini. En milieu de semaine, lesse sont évités une prolongation face au Vitesse Arnhem en égalisant de nouveau en toute fin de rencontre par Tammy Abraham. Le joueur anglais est l’un des éléments les plus importants du club romain depuis l’entame de la saison avec 13 réalisations en championnat. Suite à la qualification pour les quarts de finale de la Conference League, Mourinho a lancé le derby en évoquant la fatigue de ses joueurs alors que ceux de la Lazio «» .chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Lazio n’est plus concernée par les compétitions européennes depuis son élimination en barrages de l’Europa League par le FC Porto. En remportant ses deux derniers matchs de Serie A face à Cagliari (0-3) et contre Venise (1-0), lesse sont relancés pour retrouver l'Europe la saison prochaine. Actuellement, les hommes de Sarri occupent l’un des derniers strapontins mais doivent se méfier de leurs rivauxmais aussi d’une Atalanta qui a un match de retard. Depuis l’entame du championnat, la Lazio a des difficultés pour s’imposer dans les grosses affiches face aux grosses cylindrées, l’un de ses rares succès remonte au match aller (3-2). Comme souvent, Sarri compte sur son meilleur buteur Ciro Immobile (26 buts déjà cette saison) pour mettre à mal la défense romaine. Ce derby s’annonce ouvert entre deux équipes qui marquent et encaissent pas mal. Comme lors des 2 matchs de la Roma et comme lors des 4 des 6 dernières rencontres de la Lazio, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors du match aller.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Roma Lazio Rome détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !