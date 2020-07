Pronostic Arsenal Manchester City : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de FA Cup

Manchester City file en finale aux dépens d'Arsenal

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Arsenal – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les demi-finales de la FA Cup se disputent ce week-end dans un Wembley vide. La première met aux prises Arsenal à Manchester City ce samedi. Pour se qualifier, lesse sont imposés à Sheffield en quart de finale grâce à un but de Dani Ceballos dans les dernières minutes du match. En milieu de semaine, Arsenal s’est défait de Liverpool en profitant des largesses des Reds, moins concernés depuis l'obtention de leur titre de champion (2-1). Ce succès a permis d’oublier les tristes prestations face à Leicester (match nul 1-1) et contre Tottenham (2-1). Buteur lors des deux derniers matchs, Alexandre Lacazette devrait être de la partie ce samedi, aux côtés d’Aubameyang. Arsenal affronte une équipe qui ne lui a pas du tout réussi ces dernières saisons, Manchester City.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, lesrestent sur 7 victoires consécutives lors des dernières confrontations avec à chaque fois un écart d’au moins deux buts. Les hommes de Guardiola ont décroché leur qualification en s’imposant à Saint-James Park face à Newcastle (0-2). Deuxième de Premier League, City va tout faire pour remporter toutes les coupes dans lesquelles il est toujours en jeu, à savoir la FA Cup et la Ligue des Champions. Les Citizens ont déjà remporté la Carabao Cup face à Aston Villa (2-1). Pour cette demi-finale, City (qui reste sur 5 victoires lors de ses 6 derniers matchs) devrait confirmer sa supériorité face à Arsenal et s’imposer avec au moins deux buts d’écart.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Arsenal Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !