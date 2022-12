Pronostic Annecy Saint-Etienne : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Les Verts repartent sur de nouvelles bases à Annecy

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Annecy - ASSE :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison en Ligue 2, Annecy réalise pour le moment un exercice correct qui lui permet de ne pas être tombé dans la zone de relégation. Le club haut-savoyard se trouve actuellement en 15e position de Ligue 2 avec seulement une unité d’avance sur le 1er relégable. Ce lundi en cas de victoire, Annecy effectuerait une très bonne opération en s’imposant face à St Etienne, actuel lanterne rouge de L2. Les hommes de Laurent Guyot sont sur une bonne dynamique puisqu’avant la trêve imposée par le Mondial, ils ont dominé Sochaux (1-0) à domicile et sont allés prendre un point à d’Ornano face à Caen (0-0). Ces bonnes dispositions se sont confirmées en Coupe de France avec deux succès obtenus face aux Diables Noirs et contre Lyon la Duchère. En prévision du derby face à St Etienne, Annecy a disputé deux rencontres amicales avec un succès face à Grenoble (0-2) et un revers contre le Servette de Genève (2-4).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, St Etienne vit une saison catastrophique. Relégué de Ligue 1 après avoir vécu un exercice cauchemardesque, l’ASSE se trouve en dernière position du classement après 15 journées de Ligue 2. Handicapés par 3 points de pénalité, les Verts n’ont jamais su trouver leur rythme de croisière. Capable de battre Bordeaux (2-0) mais également de subir une déculottée face au Havre (6-0), Sainté n’a pas réussi à aligner une série de résultats qui lui permettrait de se sortir de sa mauvaise passe. Pire, lors des dernières rencontres avant le Mondial, les Verts ont perdu des matchs importants ce à Metz (3-2) et Rodez (0-2). Intéressant offensivement avec un duo Krasso – Wadji qui donne satisfaction, l’ASSE est trop fébrile défensivement, à l’image d’un Giraudon qui a perdu ses moyens face aux Aveyronnais en étant expulsé. Le défenseur stéphanois sera absent pour ce derby à Annecy. En revanche, Battles pourra compter sur le retour de Briancon, qui semblait monter en puissance avant sa blessure. Lors de la trêve hivernale, les Verts ont recruté l’expérimenté Charbonnier en attaque et ont prêté Maçon au Paris FC. En préparation de cette rencontre, Saint Etienne s’est imposé contre Grenoble (3-1) avant de s’incliner contre Ajaccio. Les Verts ont certainement profité de la trêve pour se remettre les idées à l’endroit, ce qui devrait leur permettre d’accrocher un résultat à Annecy.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Annecy - ASSE encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !