Pronostic Ajaccio Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Ajaccio – Auxerre cadenassé

En match en retard de la 21journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio, 2e, reçoit l'AJ Auxerre, cinquième. Ces deux formations sont seulement séparées par 5 points. Le club corse réalise une très belle saison, qui lui a permis de finir l'année 2021 en tête du classement. Les hommes d'Olivier Pantaloni s'appuient sur leur solidité (seulement 10 buts concédés en 21 journées) pour prendre des points. De plus, la formation ajaccienne se montre très performante à domicile où elle possède le meilleur bilan de la Ligue avec 7 victoires, 2 nuls et une seule défaite en 10 journées de championnat. Eliminé de la Coupe de France par Orléans, l'ACA a repris 2022 sur de bonnes bases avec un succès à Amiens (0-1). En revanche, les Corses ont réalisé une mauvaise opération lundi en déplacement en Normandie en s'inclinant face à une équipe caennaise (2-0) alors pas au mieux.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'AJ Auxerre a raté les barrages la saison dernière suite à une très mauvaise dernière ligne droite. Fort de cette expérience malheureuse, le club bourguignon va tout mettre en œuvre pour prendre ses distances sur la 6place et accrocher au plus vite son ticket pour les playoffs. Actuellement, les hommes de Jean-Marc Furlan se montrent réguliers et occupent la 5place du classement, avec seulement 5 points de retard sur Ajaccio. Les Bourguignons sont conscients qu'une victoire en Corse leur assurerait de revenir dans la course pour les 2 premières places du classement, qui permettent une accession directe à la Ligue 1. Le club auxerrois a parfaitement lancé cette année 2022 avec un succès en déplacement à Grenoble (0-1) grâce à l'inévitable Charbonnier, auteur de sa 12réalisation. Depuis cette victoire, le club bourguignon n'a plus disputé le moindre match, suite à la propagation du Covid. Ce choc entre Ajaccio et Auxerre s'annonce fermé, et on pourrait voir « moins de 2,5 buts » , pari qui est passé lors de 19 des 21 matchs disputés par l'équipe corse en L2.