L'équipe type de la J3 de la Coupe du monde

Pas forcément vainqueurs du dernier match de poule, ces joueurs ont tout de même brillé. Certains plus que d'autres. De quoi, en tout cas, aligner un joli onze.

334

Et le monde du football exulta une seconde fois pour la validation complète de l’élimination de l’Allemagne dès la phase de poules.

Longtemps noyé dans l’océan de médiocrité que représente son équipe, il a lutté pendant plus de 270 minutes pour ne pas boire la tasse. Et il a fini par inscrire le but de la victoire pour son pays au bout du bout de son Mondial. « Shalom, Salem, Salut » .

Une barre, un but et une passe décisive pour son premier match de Coupe du monde. Le dépucelage le moins laborieux de l’histoire.

Alors oui, Ludwig Augustinsson a mis le premier but international de sa carrière pour lancer la Suède sur les rails de la qualification. Mais le vrai héros de cette action, c’est Viktor Claesson, qui foire complètement sa reprise et adresse une passe décisive inespérée.

« Tu as vu le but incroyable de Quaresma ? – Non. – Attends, il faut que je te montre, tu vas pas en revenir. – C’est un extérieur du pied pleine lucarne opposée au sortir d’un une-deux ? – Oui... – Déjà vu. »

On attendait Messi pour jouer le sauveur de l’Argentine. Même si la Pulga marque le premier but du match contre le Nigeria, la lumière viendra d’un centre de Mercado pour une reprise de volée du droit de Marcos Rojo. Si, si, c’est bien vrai.

Un grand coup de casque pour donner la qualification, et même la première place à la Colombie. Voilà le meilleur buteur colombien du Mondial.

Et le monde du football remercia un chanteur de K-Pop pour avoir éliminé l’Allemagne dès la phase de poules.

Il y a quelques années, Roy Hodgson voulait en faire un international anglais. En 2018, il lui a donné raison en envoyant un petit bijou du gauche sous le maillot de la Belgique, contre les Three Lions.

Une Coupe du monde avec deux buts et deux passes décisives en trois matchs. Wahbi mérite son beau transfert.

On est aussi admiratif devant sa madjer que devant sa célébration pleine de folie, alors qu’il attendait que son but soit validé depuis approximativement 42 minutes.

Il y a un an, tout le monde se moquait du Barça pour avoir recruté ce gros bourrin venu de Chine pour quarante millions. Aujourd’hui, il est titulaire indiscutable en Catalogne et en Seleção, et il a inscrit le but de la qualification pour le Brésil d’un petit lob subtil.

La tête de la délivrance pour valider le succès brésilien contre la Serbie. Et sans les larmes.

Défenseur central, capitaine, et meilleur buteur de la Suède. La grande carcasse la plus stylée de Scandinavie. Et pourtant, y en a.

Gardien

Cho Hyun-woo (Corée du Sud) : Et le monde du football remercia un chanteur de K-Pop pour avoir éliminé l’Allemagne dès la phase de poules.

Défenseurs

Igor Smolnikov (Russie) : Se faire expulser dès la demi-heure de jeu pour donner une excuse aux Russes concernant la déculottée du dernier match, c’est malin.

Yerry Mina (Colombie) : Un grand coup de casque pour donner la qualification, et même la première place à la Colombie. Voilà le meilleur buteur colombien du Mondial.

Marcos Rojo (Argentine) : On attendait Messi pour jouer le sauveur de l’Argentine. Même si la Pulga marque le premier but du match contre le Nigeria, la lumière viendra d’un centre de Mercado pour une reprise de volée du droit de Marcos Rojo. Si, si, c’est bien vrai.

Layvin Kurzawa (France) : Qui a dit que le latéral gauche parisien ne réussissait pas un seul centre ? Formidable passe décisive pour Jan Bednarek contre le Japon. Quoi ? C’est pas lui ?

Milieux

Ricardo Quaresma (Portugal) : « Tu as vu le but incroyable de Quaresma ? – Non. – Attends, il faut que je te montre, tu vas pas en revenir. – C’est un extérieur du pied pleine lucarne opposée au sortir d’un une-deux ? – Oui... – Déjà vu. »

Viktor Claesson (Suède) : Alors oui, Ludwig Augustinsson a mis le premier but international de sa carrière pour lancer la Suède sur les rails de la qualification. Mais le vrai héros de cette action, c’est Viktor Claesson, qui foire complètement sa reprise et adresse une passe décisive inespérée.

Vidéo

Milan Badelj (Croatie) : Une barre, un but et une passe décisive pour son premier match de Coupe du monde. Le dépucelage le moins laborieux de l’histoire.

Salem Al Dawsari (Arabie saoudite) : Longtemps noyé dans l’océan de médiocrité que représente son équipe, il a lutté pendant plus de 270 minutes pour ne pas boire la tasse. Et il a fini par inscrire le but de la victoire pour son pays au bout du bout de son Mondial. « Shalom, Salem, Salut » .

Attaquants

Paolo Guerrero (Pérou) : Comme quoi, il y a des cocaïnomanes qui réussissent autre part que dans les groupes de rock.

Heung-min Son (Corée du Sud) : Et le monde du football exulta une seconde fois pour la validation complète de l’élimination de l’Allemagne dès la phase de poules.

Remplaçants

Andreas Granqvist (Suède) : Défenseur central, capitaine, et meilleur buteur de la Suède. La grande carcasse la plus stylée de Scandinavie. Et pourtant, y en a.

Thiago Silva (Brésil) : La tête de la délivrance pour valider le succès brésilien contre la Serbie. Et sans les larmes.

Paulinho (Brésil) : Il y a un an, tout le monde se moquait du Barça pour avoir recruté ce gros bourrin venu de Chine pour quarante millions. Aujourd’hui, il est titulaire indiscutable en Catalogne et en Seleção, et il a inscrit le but de la qualification pour le Brésil d’un petit lob subtil.

Iago Aspas (Espagne) : On est aussi admiratif devant sa madjer que devant sa célébration pleine de folie, alors qu’il attendait que son but soit validé depuis approximativement 42 minutes.

Wahbi Khazri (Tunisie) : Une Coupe du monde avec deux buts et deux passes décisives en trois matchs. Wahbi mérite son beau transfert.

Adnan Januzaj (Belgique) : Il y a quelques années, Roy Hodgson voulait en faire un international anglais. En 2018, il lui a donné raison en envoyant un petit bijou du gauche sous le maillot de la Belgique, contre les Three Lions.

Par Kevin Charnay