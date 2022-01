Jérémie Boga s'engage avec l’Atalanta

BB

Un nouveau venu en Lombardie.C'est désormais officiel : Jérémie Boga (25 ans) rejoint l'Atalanta. L'international ivoirien né à Marseille, actuellement à la CAN , rejoindra sa nouvelle équipe à la fin de la compétition. Il arrive en provenance de Sassuolo, où il vient de passer trois saisons et demie (102 matchs, 18 pions). L'Atalanta a déboursé 22 millions hors bonus pour son nouvel ailier qui, par un tour de passe-passe dont les clubs ont le secret, débarque initialement en prêt jusqu'en juin avant d'être définitivement vendu auxEn s'engageant avec le club bergamasque, l'ancien de Chelsea et Rennes notamment aura peut-être l'occasion de disputer la Ligue des champions, laétant actuellement quatrième du championnat.Juste avant un huitième de finale de CAN : pour le timing, on repassera.