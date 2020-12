EuroMillions : 200 millions d'€ à gagner ce vendredi + 10€ offerts pour jouer sur FDJ.fr

C'est clairement du jamais vu du côté de la FDJ. Le jackpot record de 200 millions d'euros est à gagner à l'EuroMillions ce vendredi 11 décembre, puis 13 millions sont à gagner au LOTO le lendemain (pas loin d'être la cagnotte record). Et pour couronner le tout, tous les nouveaux inscrits ont le droit à 10€ pour jouer sur FDJ.fr

EuroMillions du vendredi 11 décembre 2020 : 200 millions d'€ !!!

Vous voulez faire votre grille d'EuroMillions en ligne ?

10€ offerts pour jouer à EuroMillions ou LOTO sur FDJ.fr

Comment obtenir vos 10€

Jouez à EuroMillions en ligne ce vendredi 11 décembre !

Pour jouer en ligne sur FDJ.fr, c'est très facile :

Résultats Euro Millions du vendredi 11 décembre 2020

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le cagnotte de l'est au montant record deen ce. Une somme record encore jamais gagnée dans l'histoire de la célèbre loterie européenne.En plus :- il y apour tous les nouveaux inscrits sur FDJ.fr (ou sur l'appli FDJ) après avoir joué seulement 5€ (soit 2 grilles d'EuroMillions !)- il y a unemise en jeu samedi- le jeu MyMillion rendra forcément(en validant une grille EuroMillions, vous obtenez automatiquement un code My Million).Petit exemple : si vous faites 2 grilles d'EuroMillions ce vendredi soir, vous avez la possibilité de faire tomber les 200 millions d'euros et vous aurez 2 codes MyMillion pour tenter de remporter le million garanti aux joueurs français. En plus, vous obtenez vos 10€ de bonus sur FDJ.fr et vous pourrez les utiliser sur les jeux de votre choix (EuroMillions, LOTO, Bingo, Goal, etc).C'est donc clairement le moment de s'inscrire sur FDJ.fr !et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.FDJ.fr vous offre undu 5 au 20 décembre, simplement en vous inscrivant (vous devez être un nouvel inscrit) et en jouant 5€ (soit 2 grilles d'EuroMillions) !- Créez votre compte joueur en quelques minutes.- Effectuez un dépôt et jouez 5€ minimum sur FDJ.fr dans les 7 jours suivant votre inscription sur le même terminal (ordinateur, téléphone mobile ou tablette) qui vous a servi à vous inscrire.- Envoyez une copie de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire) en cours de validité, lisible et conforme aux informations saisies dans votre compte FDJ® (dans les 7 jours suivant votre inscription).- Si ces conditions sont remplies, vous recevrez 10€ de bonus FDJ sous la forme d'un crédit de jeu versé sur votre compte FDJ® dans un délai de 30 jours maximum à compter de la validation de votre pièce d'identité (cet e-crédit est valable 1 mois à compter de son attribution).Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Faites un dépôt (minimum 5€).- Validez vos grilles Euro Millions® pour ce tirage exceptionnel(une grille d'Euro Millions® ne coûte que 2,50€ + 1€ si vous rajoutez l'option Étoile+ qui permet de gagner dès une seule étoile trouvée).Vous aurez accès aux, juste après le, Saint-Etienne - Angers.Bonne chance à tous !