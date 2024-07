SFL Betsson Cup : nos conseils du 5 juillet

Il paraît que le foot se joue à 11 contre 11 et qu’à la fin c’est l’Allemagne qui gagne. Sauf que ceci est de moins en moins vrai et notamment lorsque l’adversaire en face est l’Espagne. Depuis 2001, la Roja a affronté les Allemands à 8 reprises pour une seule défaite lors d’un amical de 2014. Sur la même période, l’Espagne a battu l’Allemagne en finale de l’Euro 2008 avant de les éliminer en demi-finale de Coupe du monde deux ans plus tard. Plus récemment, en 2020, les potes de Morata ont même infligé un violent 6-0 à la Mannschaft. Alors oui, en quatre ans, l’Allemagne a bien changé avec désormais Julian Nagelsmann sur le banc et Jamal Musiala sur le terrain. Mais l’Espagne aussi a changé puisque Sergi Roberto, Sergio Canales et Ferran Torres – auteur d’un triplé – étaient tous titulaires sur ce fameux 6-0. Alors si ces trois-là se sont amusés face à l’Allemagne, imaginez ce que peuvent faire Nico Williams et Lamine Yamal.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Pronostic Espagne Allemagne : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l’Euro 2024