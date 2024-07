Lloris : « Quand la phase de groupes est finie, on oublie tout ce qui s’est passé »

Encore plus fort depuis qu’il a arrêté un penalty.

Avant le huitième de finale France-Belgique, l’ancien capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris a donné son avis sur le début d’Euro des Bleus. Dans une interview donnée à L’Équipe ce lundi, le recordman de sélections (145 sélections) avec la France, qui joue actuellement au Los Angeles FC, insiste sur l’importance de « la culture du résultat qui prime avant tout » dans l’équipe de France de Didier Deschamps. « Cette approche nous a toujours permis d’avancer dans les tournois, a-t-il poursuivi. Je trouve la France très solide et c’est vraiment positif pour la suite, car je vois très peu d’équipes capables de la bouger. Avec deux ou trois occasions concrétisées, les analyses auraient changé. »

Puis le gardien qui vient de sortir ses mémoires a théorisé l’Euro à 24 équipes : « La tendance, c’est qu’on peut se retrouver en difficulté en voulant dominer. J’ai un certain vécu qui me fait dire que commencer trop vite, trop bien, ce n’est pas bon signe non plus. Quand la phase de groupes est finie, on oublie tout ce qui s’est passé. On n’est jamais aussi forts, nous les Français, que quand ces matchs commencent. » Le gardien est aussi revenu sur le penalty encaissé par son successeur Mike Maignan lors du match nul face à la Pologne (1-1) : « J’ai connu ça et je pense aussi que la règle devrait évoluer pour que ce soit plus équitable. Lewandowski s’arrête deux ou trois fois dans sa course et il est très compliqué pour le gardien de rester avec un pied sur la ligne. »

Et de plonger du bon côté, apparemment.

Prends ta place pour la soirée So Foot spéciale France-Belgique !