Pronostic Young Boys Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City précis comme une montre suisse face aux Young Boys

Vainqueurs de 5 des 6 derniers championnats suisses, les Young Boys de Berne ont dû disputer les barrages pour intégrer cette phase de groupes de la Ligue des champions. La formation helvète s’est imposée contre le Maccabi Haïfa pour décrocher son ticket. Ensuite, lors de la 1re journée de cette poule, les Bernois se sont inclinés à domicile contre Leipzig (1-3) avant de partager les points chez l’Étoile rouge de Belgrade (2-2). Dans cette poule, Manchester City part largement favori, tandis que Leipzig semble le mieux armé pour prendre la 2e place. Les YBB et l’Étoile rouge de Belgrade devraient s’affronter pour la 3e place qui permet d’être rebasculée en Ligue Europa. Sur la scène nationale, le club suisse se trouve en 2e position à 2 points du FC Zurich. Cependant, les Young Boys ont un match de retard à disputer. Le week-end dernier, les partenaires de Nsame n’ont pas su trouver la faille lors du choc face au leader justement (0-0).

Manchester City est donc l’épouvantail de cette poule. Le champion d’Europe en titre a fait le taf lors des 2 premières journées pour s’imposer contre l’Étoile rouge de Belgrade (3-1) et en déplacement à Leipzig (1-3). Épargnée par le tirage au sort, la formation anglaise devrait selon toute vraisemblance être qualifiée pour les 8es de finale à l’issue de cette double confrontation face aux Suisses. Battu deux fois consécutivement en PL par Wolverhampton et Arsenal, City a relevé la tête le week-end dernier en prenant le dessus sur Brighton (2-1). Auteur d’une entame canon, les Skyblues ont fait la différence par leur duo Alvarez – Haaland. Toutefois, en fin de rencontre, les Citizens se sont fait peur avec la réduction du score des Seagulls et l’expulsion d’Akanji. Toujours privé de Kevin De Bruyne, City peut compter sur l’éclosion du champion du monde argentin Alvarez, qui empile les buts dans cette entame de saison. Le joueur de l’Albiceleste est actuellement en tête du classement des buteurs de la C1 avec 3 réalisations. Largement supérieur à son adversaire, City devrait faire le taf face aux Young Boys de Berne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

