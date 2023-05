Pronostic Valladolid Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barcelone se reprend face à Valladolid

Dans ce sprint final, Valladolid occupe la pire des positions, celle de 1er relégable. En revanche, les Blanquivioletas sont toujours dans le coup pour se sauver puisqu’ils possèdent le même nombre de points que Getafe, première formation non relégable. La dynamique actuelle de La Pucela est par contre guère rassurante puisqu’elle reste sur 5 revers de rang. Le week-end dernier, les hommes du club tenu par Ronaldo « R9 » se sont de nouveau inclinés, chez un concurrent direct puisqu’ils jouaient à Cadix (2-0). La bonne nouvelle dans cette dernière ligne droite est que Valladolid a deux matchs abordables après ce choc face au FC Barcelone. En effet, les partenaires de Larin affronteront Almeria et Getafe. Pour la réception du Barca, le coach Pazzolano ne pourra pas s’appuyer sur Hongla, expulsé le week-end dernier.

De son côté, le FC Barcelone est le nouveau champion d’Espagne après 4 ans d’attente. L’arrivée de Xavi a permis au club catalan de se relancer et de retrouver une identité de jeu. L’excellent milieu de terrain a commencé par renforcer la défense avec un Araujo qui s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la Liga. Habituellement réputé pour son football offensif, le Barça s’est montré très solide cette saison avec seulement 15 buts concédés. De plus, la formation catalane a signé 25 « clean sheets » depuis l’entame de la saison et égale à ce titre le record de Chelsea en 2004/05 sous les ordres de Mourinho. Après 3 victoires consécutives face au Betis, Osasuna et l’Espanyol, les Blaugranas ont relâché la pression samedi dernier après le gain du titre (défaite 2-1 à domicile face à la Sociedad). Dans ce sprint final, les Catalans vont vouloir se faire plaisir mais devraient prendre le dessus sur une formation de Valladolid loin d’être au meilleur de sa forme. Ce mardi, le Barca devrait se comporter en champion en s’imposant sur la pelouse de Valladolid avec un Lewandowski, auteur de 5 buts sur les 5 dernières journées, qui pourrait accentuer son avance en tête du classement des buteurs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

