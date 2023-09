Pronostic Valenciennes Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes dompte Concarneau

Passé proche de la correctionnelle l’an passé, Valenciennes espère obtenir son maintien sans avoir à lutter jusqu’à l’ultime journée. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants nordistes ont misé sur le Portugais Maciel et ont rajeuni l’équipe. L’ancien adjoint de Lille a connu un départ particulièrement compliqué avec deux lourds revers face à Auxerre (1-4) et Bastia (3-0). Depuis ces deux humiliations, le VAFC a redressé la barre avec sa seule victoire de l’année face à Rodez (1-0) et des nuls contre Guingamp et St Etienne. Après une petite défaite à domicile contre Bordeaux (1-2 en concédant le but décisif en toute fin de rencontre), la formation valenciennoise est allée prendre un très bon point le week-end dernier (0-0) à Amiens, actuellement sur le podium de la L2. Pour recevoir Concarneau, le VAFC ne pourra pas compter sur son capitaine Masson, suspendu pour accumulation de cartons.

En face, Concarneau participe pour la 1re fois de son histoire à la Ligue 2. Comme on pouvait s’y attendre, les débuts sont compliqués, avec notamment 5 premières journées sans la moindre victoire (3 défaites et 2 nuls). Finalement, le club breton a décroché son premier succès de son histoire dans l’antichambre de la L1 lors de son déplacement à Quevilly Rouen (2-3), la lanterne rouge. Incapable d’enchainer, les Bretons se sont inclinés le week-end dernier à domicile (Lorient) face à Saint-Etienne (0-1). Lors de cette rencontre, Concarneau aurait mérité mieux mais a été puni sur une contre-attaque des hommes de Batlles. A domicile, Valenciennes devrait confirmer les progrès entrevus ces dernières semaines face à un Concarneau qui marque trop peu (4 buts en 7 matchs).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

