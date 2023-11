Pronostic Troyes Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes et Caen se neutralisent

Annoncés comme des candidats aux playoffs, Troyes et Caen sont bien loin de leurs objectifs. Relégué de Ligue 1 à l’issue d’un exercice catastrophique, l’ESTAC voulait rapidement retrouver l’élite. Au regard de sa dynamique actuelle, Troyes doit plutôt lutter pour son maintien. En effet, la formation de l’Aube se trouve en 17e position avec 1 point de retard sur le Paris FC, premier non relégable. Lors des dernières rencontres, la formation troyenne a limité la casse en signant 3 matchs nuls de rang face à Valenciennes (1-1), Concarneau (0-0) et le Paris FC (2-2). Contre la formation francilienne la semaine passée, l’ESTAC a pensé s’imposer mais a été rejoint à quelques minutes de la fin. Depuis son arrivée, Kisnorbo connait des résultats catastrophiques avec seulement 2 victoires obtenues sur l’année civile.

Le stade Malherbe de Caen avait quant à lui parfaitement lancé sa saison en remportant ses 4 premiers matchs. Mais depuis cette très bonne entame, les Normands sont rentrés dans le rang et viennent d’enchaîner une 8e journée consécutive sans la moindre victoire. A l’instar de Troyes, Caen a limité les dégâts lors des derniers matchs en tenant tête à Auxerre (1-1) et Valenciennes (2-2). Dans le Nord de la France, les hommes de Jean-Marc Furlan ont été malmenés mais ont su égaliser en fin de match grâce à 2 réalisations en toute fin de rencontre, sur deux passes décisives de Coeff. Calé dans le ventre mou du classement, Caen est dans un moment charnière puisqu’en cas de faux-pas, il pourrait se retrouver dans la ligne de mire des relégables. Bonne nouvelle pour les Caennais, ils retrouvent leur meilleur buteur Alexandre Mendy. Dans cette affiche entre deux formations qui n’arrivent plus à gagner, on pourrait voir les 2 équipes se quitter sur un nul, dans un nouveau match à buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

