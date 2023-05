Pronostic Toulouse Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse accable Nantes

Toulouse et Nantes se retrouvent quelques semaines après leur affrontement en Coupe de France. Lors de cette finale, les Toulousains avaient surclassé les Canaris (5-1) pour ajouter une ligne à leur palmarès peu fourni et également accrocher une place dans une compétition européenne. De plus, les hommes de Philippe Montanier ont également atteint leur premier objectif qui était de se maintenir en Ligue 1. Malgré cette fin de saison sans enjeu, le TFC ne galvaude pas cette dernière ligne droite. À la suite de la victoire en CDF, le club haut-garonnais avait posé de nombreux problèmes à une équipe de Lens (0-1) qui joue les premiers rôles en championnat. Le week-end dernier, les partenaires de Branco van den Boomen sont allés prendre un point en Corse face à Ajaccio (0-0). Ce dimanche, le TFC retrouve son Stadium et une équipe nantaise en difficulté. Auteur d’un doublé en finale de Coupe et meilleur buteur de Toulouse en L1, Dallinga devrait de nouveau se faire plaisir face à la fébrile défense nantaise.

De son côté, le FC Nantes comptait certainement sur un doublé en Coupe de France pour relancer le club. À l’inverse, la claque subie au Stade de France a assommé les Canaris qui sont désormais dans une posture très délicate en Ligue 1. Le week-end dernier, les Canaris sont passés au travers contre Strasbourg (0-2) à la Beaujoire, après avoir perdu à Brest, soit deux adversaires directs. Le club de Loire-Atlantique reste sur 11 journées sans le moindre succès. Avec 4 points pris sur 33 possibles, Nantes est en train de couler, ce qui a poussé les dirigeants à se séparer d’Antoine Kombouaré pour mettre en place un entraîneur de la maison, Aristouy. Le président Kita mise sur le choc psychologique pour s’en sortir. Décevants depuis quelques semaines, Blas, Delort, Mollet doivent élever leur niveau pour permettre à leur club de s’en sortir. Souhaitant fêter la Coupe à domicile avec son public, Toulouse devrait profiter des doutes nantais pour accrocher une nouvelle victoire.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

