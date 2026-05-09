Pronostic Toulouse Lyon : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Découvrez notre pronostic pour Toulouse – Lyon en Ligue 1. Lyon, en pleine forme, semble favori pour une victoire. Analyse complète et cotes.

Informations clés Lyon en série de 4 victoires consécutives.

Toulouse a encaissé 14 buts en 5 matchs.

Lyon a gagné 4 des 5 derniers H2H.

Infos du match Stade Stadium de Toulouse (Toulouse, France) — capacité 33 150 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Toulouse Carles Martinez Entraîneur Lyon Paulo Fonseca

Le contexte du match

Toulouse accueille Lyon pour la 33e journée de la Ligue 1, dans un match qui présente des enjeux bien distincts pour les deux équipes. Toulouse, actuellement 10e avec 41 points, n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison, tandis que Lyon, 3e avec 60 points, est en pleine course pour une qualification en Ligue des champions. Les performances récentes des deux équipes montrent un contraste marqué : Toulouse peine à trouver le chemin de la victoire, tandis que Lyon enchaîne les succès et se positionne comme l’une des équipes en forme du moment.

Forme récente de Toulouse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Strasbourg 1-2 Toulouse W 2026-04-25 Toulouse 2-2 Monaco D 2026-04-21 Lens 4-1 Toulouse L 2026-04-17 Lens 2-3 Toulouse L 2026-04-12 Toulouse 0-4 Lille L

Toulouse a connu une période difficile avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs. Malgré un succès récent face à Strasbourg (2-1), l’équipe reste fragile défensivement, ayant encaissé 14 buts sur cette période. Les absences de joueurs comme Francis et Sauer, combinées à l’exclusion de Magri par choix de l’entraîneur, pourraient peser lourdement. Toulouse, qui ne joue plus pour le classement, semble manquer de motivation.

Forme récente de Lyon

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Lyon 4-2 Rennes W 2026-04-25 Lyon 3-2 Auxerre W 2026-04-19 PSG 1-2 Lyon W 2026-04-12 Lyon 2-0 Lorient W 2026-04-05 Angers 0-0 Lyon D

Lyon, de son côté, est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres, avec quatre victoires et un nul. L’équipe de Paulo Fonseca montre une attaque prolifique avec 11 buts marqués et une défense solide. L’OL s’est illustré par des victoires significatives contre des équipes comme le PSG et Rennes, consolidant ainsi sa position pour une qualification en Ligue des champions. Pour un autre match à enjeux européens, consultez notre pronostic Crystal Palace Shakhtar Donetsk.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-10-05 Lyon 2-1 Toulouse 2025-01-18 Lyon 0-0 Toulouse 2024-09-29 Toulouse 1-2 Lyon 2024-03-15 Toulouse 2-3 Lyon 2023-12-10 Lyon 0-3 Toulouse

Lyon a dominé les récentes confrontations avec Toulouse, remportant quatre des cinq derniers duels. Leur dernière rencontre s’est soldée par une victoire de Lyon 2-1 à domicile. Ces matchs ont souvent été prolifiques en buts, avec plusieurs rencontres dépassant les 2,5 buts.

Notre pronostic

Bonus de bienvenue · Winamax🚀 Votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €. Profitez du bonus →

► Le pari « Lyon vainqueur » est coté à 1.73 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : 🚀 Votre premier pari remboursé en cash s’il est perdant ! Dans la limite de 100 €.

Inscrivez-vous chez Winamax pour profiter du bonus.

Placez un premier pari, par exemple, misez 50 € sur Lyon vainqueur pour tenter de gagner 86,50 €.

Si votre pari est perdant, il est remboursé en cash jusqu’à 100 €.

Le cash remboursé est directement crédité sur votre compte, pas de freebets.

Condition principale : être un nouveau client chez Winamax.

En conclusion, bien que les paris sportifs soient toujours incertains, les statistiques penchent en faveur de Lyon pour cette rencontre contre Toulouse. Jouez de manière responsable.

Carles Novell en tribunes pour sa dernière au Stadium