Pronostic Toulouse Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre va chercher un résultat à Toulouse

Promu l’été dernier, Toulouse a réussi son retour en Ligue 1. En effet, les Hauts-Garonnais ont dans un premier temps obtenu leur maintien dans une saison à 4 relégations, et ont ensuite remporté brillamment la Coupe de France en surclassant Nantes en finale (1-5). Depuis que ces deux objectifs ont été atteints, le TFC semble être parti en vacances. En effet, les hommes de Montanier n’ont plus remporté le moindre match avec un revers face à Lens et trois matchs nuls consécutifs sur le même score de 0-0 face à Ajaccio, Nantes et le week-end dernier à Nice. Performant lors de la 1re partie de saison à domicile, Toulouse reste sur 6 réceptions sans la moindre victoire. Le bilan est même catastrophique puisqu’ils ont perdu à 5 reprises pour un nul contre Nantes.

En face, Auxerre est quant à lui pleinement engagé dans la course pour le maintien. Pour le moment, l’AJA est 16e et possède un seul point d’avance sur le FC Nantes, 17e et premier club relégable. Les hommes de Pélissier ont effectué une belle remontée au classement grâce à l’arrivée de leur nouveau coach et au recrutement opéré par le club lors du mercato hivernal avec les Radu ou Zedadka. Le week-end dernier, Auxerre s’est incliné contre le Paris Saint Germain au Parc mais a livré une prestation intéressante (2-1). Sur une série de 5 matchs sans victoire, le club auxerrois a cependant montré un excellent état d’esprit qui est de bon augure pour obtenir son maintien. Conscient d’avoir un dernier match compliqué face à Lens lors de la dernière journée, le club bourguignon va vouloir absolument ramener un résultat de ce déplacement en Haute-Garonne. Déterminé à obtenir son maintien, Auxerre devrait accrocher au moins le nul face à une équipe toulousaine plus vraiment concernée dans cette dernière ligne droite et qui n’a plus marqué depuis sa finale de Coupe de France.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

