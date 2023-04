Pronostic Tottenham Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham – Manchester United : Les Red Devils diaboliques face aux Spurs

Tottenham, 5e de Premier League, vit des heures sombres. Le club londonien s’est récemment séparé d’Antonio Conte, dont les résultats ont été jugés insuffisants. De plus, le coach italien n’avait pas hésité à égratigner ses joueurs au soir d’un match nul au scénario cruel pour les Spurs à Southampton (3-3). Les mots du technicien italien ont résonné encore plus fort lorsque le week-end dernier, Tottenham était mené de 5 buts après 21 minutes de jeu à St James Park par Newcastle (score final 6-1). En milieu de semaine, les dirigeants londoniens ont décidé de se séparer de Stellini, qui assurait l’intérim, pour mettre Ryan Mason, qui connaît parfaitement bien la maison. L’ancien milieu de terrain a une mission compliquée, puisque Tottenham ne s’est imposé qu’une seule fois lors des 5 dernières journées face à Brighton et qu’il reçoit le 4e, Manchester United. Avant la déroute à St James Park, Tottenham avait déjà connu une énorme désillusion à domicile face à Bournemouth en s’inclinant dans les arrêts de jeu face à une formation luttant pour le maintien (2-3). Passé au travers comme ses coéquipiers à Newcastle, Hugo Lloris est sorti blessé à la pause et manquera ce choc face à United, tout comme Betancur, Bissouma, Emerson ou Sessegnon. Ce jeudi, l’ambiance s’annonce électrique au Tottenham Hotspurs Stadium où les fans devraient afficher leur mécontentement. Face à Bournemouth, ces derniers avaient conspué le Colombien Sanchez, auteur de deux erreurs, alors que ce dernier était entré en jeu à la 35e minute, puis remplacé à la 58e. Les derniers espoirs des Spurs reposent sur Harry Kane, qui pourrait vivre ses dernières heures dans le Nord de Londres.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Manchester United a lui aussi connu une grosse désillusion la semaine passée en subissant une lourde défaite à Séville (3-0). Ce revers ne doit pas pour autant faire oublier l’excellente saison des Red Devils qui ont déjà remporté la Carabao Cup face à Newcastle. De plus, les Mancuniens viennent de se qualifier pour la finale de la FA Cup en dominant Brighton lors de la séance des tirs au but. Sans être spécialement génial, United a fait le taf pour décrocher une nouvelle finale face à son grand rival de Manchester City. En Premier League, les protégés d’Erik ten Hag sont également en bonne position pour finir dans le top 4 et donc participer à la prochaine Ligue des champions. Cette rencontre contre Tottenham, 5e, pourrait même permettre à United d’accroître son avance. Malgré quelques faux pas surprenants dans cette saison, avec des lourdes défaites face à City (6-3), Liverpool (7-0), Brentford (4-0) ou Séville (3-0), Man U a toujours su réagir. Dans ce sprint final, Ten Hag n’est pas épargné par les blessures, puisque Martinez, Varane, Van de Beek ou Garnacho sont tous indisponibles. Sorti contre Brighton, Bruno Fernandes est quant à lui incertain. Harry Maguire est de retour après avoir purgé sa suspension, mais devrait rester sur le banc au regard de ses dernières « boulettes », au profit de Shaw, qui s’affirme dans l’axe. Malgré des absences importantes, United a une belle carte à jouer face à une équipe de Tottenham en plein doute. Face à une défense en difficultés, les deux meilleures armes offensives a priori restantes, à savoir Martial et Rashford, devraient pouvoir se distinguer.

► Le pari « Victoire Manchester United » est coté à 2,40 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 240€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Martial ou Rashford buteur » est coté à 1,53 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 153€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Tottenham – Manchester United avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Tottenham Manchester United encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les joueurs de Tottenham promettent de rembourser les fans qui se sont rendus à Newcastle