Pronostic Tottenham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool s’en sort à Tottenham

Tottenham est l’une des très bonnes surprises de ce début de saison. Le départ d’Harry Kane au Bayern Munich avait soulevé de nombreuses questions concernant l’avenir des Spurs, mais les résultats de ces premières journées sont prometteurs. En effet, le club du Nord de Londres fait partie avec Man City, Liverpool et Arsenal, des 4 formations toujours invaincues en PL. Tenu en échec à Brentford (2-2) lors de la 1re journée, Tottenham a passé la vitesse supérieure lors des journées suivantes pour s’imposer face à Manchester United (2-0), Bournemouth (0-2), Burnley (2-5) et contre Sheffield United (2-1). Lors de cette rencontre, les Spurs ont affiché un état d’esprit remarquable pour renverser le match dans les 10 dernières minutes, avec l’entrée décisive de Richarlison. Le week-end dernier, Tottenham a confirmé ses excellentes dispositions en ramenant un point logique de l’Emirates Stadium lors du derby face à Arsenal (2-2). Menés à 2 reprises, les partenaires de Romero sont à chaque fois revenus au score, avec un Maddison des grands soirs. L’ex de Leicester réalise une entame tonitruante dans son nouveau club avec une association en devenir avec le capitaine Son (5 buts).

A l’instar de Tottenham, Liverpool avait connu une saison compliquée l’an passé mais a finalement accroché une place européenne. Pour redevenir compétitif en PL, Klopp a décidé de renouveler son milieu de terrain en attirant les Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch ou Endo. Les 2 premiers partent comme titulaires dans l’esprit du coach allemand tandis que les 2 autres vont devoir montrer leur talent. Ce lifting semble réussi puisque les Reds réalisent une très bonne entame avec un nul face à Chelsea (1-1), pour 5 victoires face à Bournemouth (3-1), Newcastle (1-2), Aston Villa (3-0), Wolverhampton (1-3) et lors de la dernière journée face à West Ham (3-1). Lors de cette dernière rencontre, Darwin Nunez a joué un rôle majeur. Comme souvent, l’Uruguayen a fait preuve de maladresse mais est impliqué sur les 2 premiers buts de sa formation. Dans le coup pour le penalty obtenu par Salah (3 buts et 4 passes en PL déjà), Nunez a inscrit un superbe but sur une passe lumineuse de Mac Allister. Grâce à ce succès, Liverpool se retrouve seul à la 2e position du classement derrière Man City. Cette opposition entre équipes en forme pourrait tourner en faveur des Reds qui ont montré un caractère incroyable en déplacement, avec un nul à Chelsea et un succès à Newcastle.

Liverpool scalpe Tottenham au bout d'un match fou