Pronostic Strasbourg Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg face un Lyon chancelant

La 1ère journée de Ligue 1 se clôture à la Meinau avec une opposition entre Strasbourg et Lyon. Cet été, le Racing a changé de propriétaire avec le rachat par un consortium américain qui détient également Chelsea. Marc Keller, grand artisan du renouveau du club alsacien, a été maintenu à son poste de président, et a misé sur Patrick Vieira pour prendre en main l’équipe. Grâce à ses relations avec Chelsea, le Racing a recruté d’excellents éléments à l’image des Sylla, Emegha ou Angelo. De plus, la formation alsacienne a fait son marché en Ligue 2 en misant sur les Junior Mwanga et Dilane Bakwa de Bordeaux et sur le défenseur central de l’AS Saint Etienne Sow. La préparation estivale a montré une certaine solidité du club strasbourgeois avec un seul revers concédé, face au Besiktas. Pour débuter ce nouvel exercice, Strasbourg peut s’appuyer sur un Gameiro qui a prolongé l’aventure, mais peut-être pas sur Diallo, auteur d’une excellente saison dernière (20 réalisations) et qui pourrait signer en Arabie Saoudite.

En face, l’Olympique Lyonnais a quant à lui vécu un changement à la tête du club lors de la saison dernière. Au cours de cet exercice, Jean-Michel Aulas a même été invité à prendre du recul par le nouveau propriétaire John Textor. Auteur d’une saison trop décevante, l’OL a de nouveau manqué une qualification européenne en finissant en 7e position. Cet été, la formation rhodanienne s’est renforcée en enrôlant le latéral droit Clinton Mata, le défenseur Duje Caleta-Car ou le milieu Ainsley Maitland-Niles. De plus, les Gones ont profité des difficultés sochaliennes pour s’attacher les services de l’excellent Skelly Alvero. Dans le sens des départs, le club lyonnais a perdu les Aouar, Dembélé, Thiago Mendes, Lukeba et peut-être Barcola. A l’orée de se déplacer en Alsace, l’OL sort d’une préparation inquiétante avec 4 défaites en 5 rencontres, face à Man U, Moelenbeek, le Celta Vigo et Crystal Palace. Ces contre-performances ont agacé Laurent Blanc, qui sera en plus privé de son portier Lopes, blessé. Au regard de la dynamique des 2 clubs lors de la préparation, Strasbourg semble en mesure d’accrocher au moins un point face à des Lyonnais loin d’être étincelants.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

