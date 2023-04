Pronostic Strasbourg Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon se reprend à Strasbourg

En ouverture de la 33e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg reçoit l’Olympique lyonnais dans une affiche où les 2 formations ont des objectifs différents. En effet, la formation alsacienne lutte pour conserver sa place dans l’élite, mais vient de réaliser une très bonne opération le week-end dernier en s’imposant à Reims (0-2) grâce à l’inévitable Diallo. Auteur d’un doublé, le buteur sénégalais a inscrit à cette occasion ses 16e et 17e buts de la saison. Cette victoire en Champagne est venue confirmer celle obtenue la journée précédente à domicile face à Ajaccio (3-1). Cependant, malgré ses 6 points pris, le Racing reste en ligne de mire de Brest et Nantes, qui comptent le même nombre de points. En fait, si Angers, Ajaccio et Troyes semblent condamnés, 4 équipes s’affrontent pour ne pas descendre, il s’agit d’Auxerre, Nantes, Brest et donc Strasbourg. En signant un 3e succès de rang, le RCS réaliserait une belle opération et compte pour cela sur le soutien de la Meinau. Avec 4 victoires lors des 5 dernières réceptions, la bande d’Antonetti est en forme à domicile, mais a fait face à des formations évoluant en seconde partie de tableau.

De plus, Strasbourg défie ce vendredi une équipe lyonnaise capable du meilleur comme du pire. Largement dominé le week-end passé, l’OL était bien parti pour accrocher un point inespéré face à l’OM. Comme souvent cette saison dans leurs mauvais jours, les Lyonnais se sont autodétruits en marquant un but contre leur camp assez rocambolesque. En effet, alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer, Diomandé a vu son dégagement contré par Gusto finir au fond des filets de Lopes (score final 1-2). Jusqu’à cette 91e minute où il ne put rien faire, le portier rhodanien avait été le grand homme de la rencontre, multipliant les parades. À la suite de cette nouvelle défaite, les supporters de l’OL ont affiché leur mécontentement, qui s’est conclu dans le chaos avec un Lopes très remonté contre certains fans. Dans un climat très lourd, Lyon a toujours un mince espoir de disputer une place européenne, car ses adversaires directs ne profitent pas de ses faux pas. Avec 6 points de retard sur Lille, le club doit réaliser une dernière ligne droite parfaite et compter sur des coups de mou du LOSC et de Rennes, pas au mieux en ce moment. Pas toujours resplendissants à domicile, les hommes de Laurent Blanc se montrent intéressants depuis la reprise loin de leur base avec un seul revers concédé à Auxerre. Pour tenter de s’imposer à la Meinau, l’OL compte sur Lacazette, buteur à 20 reprises (notamment face à l’OM le week-end dernier), et sur le jeune Barcola, révélation de cette seconde partie de saison. Solide en déplacement (4 matchs sans défaite à l’extérieur dont 3 déplacements), Lyon pourrait jouer un mauvais tour à Strasbourg qui lutte pour son maintien, en s’imposant à la Meinau.

