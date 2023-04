Pronostic Spezia Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio conforte sa 2e place face à La Spezia

La 30e journée de Serie A nous offre une affiche entre les deux extrémités du tableau avec une équipe de La Spezia qui lutte pour ne pas descendre et celle de la Lazio qui veut conforter sa position de dauphin du Napoli. Les Aquilotti pointent actuellement en 17e position avec seulement 4 points de plus que la première formation relégable, le Hellas Vérone. Le maintien est loin d’être assuré, puisque la formation dirigée par Semplici ne s’est imposée qu’une seule fois lors des 11 dernières journées de championnat, étrangement face à l’Inter (2-1). Lors de ses deux dernières rencontres, La Spezia a signé deux matchs nuls : contre la Salernitana (1-1) et la semaine passée contre la Fiorentina (1-1). Malgré la saison difficile de son club, M’Bala Nzola réussit un très bon exercice avec 13 buts inscrits.

De son côté, la Lazio réussit un exercice très intéressant sans faire trop de bruits. En effet, les Laziale occupent la 2e place de Serie A avec 5 points d’avance sur leur 1er poursuivant, la Roma. Ce vendredi, les hommes de Sarri ont une belle opportunité d’accroître leur avance sur leurs poursuivants. Éliminée de la Ligue Europa Conférence par Alkmaar et de la Coupe d’Italie par la Juve, la Lazio peut désormais totalement se focaliser sur le championnat. En forme, le club romain est sur une excellente dynamique avec 6 victoires et un nul lors des 7 dernières journées. Après avoir récemment pris le dessus sur la Roma, la Lazio vient de prendre sa revanche sur la Juventus dans l’affiche de la dernière journée de championnat (2-1). Lors de cette rencontre, Mattia Zaccagni a confirmé qu’il était l’homme fort du club avec son 10e but de la saison et sa 5e passe décisive. Sur sa lancée, la bande à Sarri devrait s’imposer face à La Spezia et consolider ainsi sa seconde place au classement.

La Lazio écœure la Juve