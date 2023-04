Pronostic Sochaux Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux domine logiquement Pau

Troisième de Ligue 2, Sochaux a une belle carte à jouer ce samedi. En effet, les Sochaliens jouent à domicile, tandis que, dans le même temps, leurs deux adversaires directs pour la montée, Metz et Bordeaux, s’affrontent. Dernièrement, la formation sochalienne s’était inclinée à Bastia (3-2), mais s’est reprise le week-end dernier en dominant la lanterne rouge niortaise (0-3). Les protégés d’Olivier Guéguan ont fait la différence en première période avec des réalisations de Doumbia, Sissoko et Ndiaye. Grâce à ce succès, Sochaux a devancé le FC Metz, mais accuse toujours 4 points de retard sur les Girondins de Bordeaux. Dans son stade Bonal, l’équipe sochalienne est très performante (9 victoires sur ses 15 réceptions). Déterminé à ne rien lâcher dans la course à la montée, Sochaux devrait faire le taf face à Pau.

► Déposez 100€ et misez avec 210€ (EXCLU SOFOOT) chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOT110 pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Pau lutte pour son maintien en Ligue 2. Actuellement, la formation béarnaise se trouve en 15e position avec seulement 3 points d’avance sur le premier relégable. La dernière ligne droite s’annonce intense pour s’assurer sa place en Ligue 2. Après avoir aligné 5 journées sans la moindre victoire, la bande de Tholot avait décroché deux précieuses victoires face à Niort (1-0) et contre Dijon (0-1), deux adversaires directs. Ensuite, les Béarnais ont perdu à domicile face au leader havrais (0-1), mais ont accroché un bon point la semaine passée à domicile face au FC Metz (1-1). Menés au score, les Palois ont égalisé en fin de rencontre par leur buteur costaricain George. À domicile, Sochaux devrait s’imposer face à Pau qui a perdu 2 de ses 3 derniers déplacements, et poursuivre son objectif de monter en Ligue 1.

► Le pari « Victoire Sochaux » est coté à 1,58 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 110€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 210€) avec le code SOFOOT110.

► Profitez de 110€ de bonus DIRECT chez ZEbet jusqu’au 23/04 seulement :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT110 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 210€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 110€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 221€ (331€ – les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Sochaux Pau :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sochaux Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Pau Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2