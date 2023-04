Pronostic Sochaux Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon garde le cap à Sochaux

Sochaux (4e) est le grand perdant de la course à la montée en Ligue 1. Au coude-à-coude avec ses concurrents ces dernières semaines, le prétendant à la deuxième place s’est tiré une balle dans le pied en enchaînant des défaites devant Pau (2-3), puis chez le relégable Laval (2-1). Ses second et troisième revers depuis la reprise qui a suivi la trêve internationale. Les Lionceaux ne rugissent plus, et l’écart de 7 points qui les sépare du deuxième, Bordeaux, sera très difficile à combler sur le peu de journées qu’il reste à jouer. Leurs espoirs d’accéder à l’élite pourraient battre un peu plus de l’aile après ce match de la 33e journée.

Dijon a beau être 18e de Ligue 2, il faudra néanmoins s’en méfier. Le travail de Pascal Dupraz, arrivé sur le banc le mois dernier tel un pompier de service, semble déjà porter ses fruits. Sous ses ordres, le DFCO a battu Rodez (1-0) avant d’accrocher Quevilly-Rouen (2-2) et Bastia (1-1). Il reste toutefois à 5 longueurs du premier non relégable dans une opération maintien devenue la spécialité de son nouvel entraîneur au fil des années. Le club bourguignon est logiquement l’outsider de cette rencontre sur le papier. Il pourrait faire mentir les pronostics et ne pas repartir bredouille du stade Auguste-Bonal.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

