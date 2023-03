Pronostic Slovaquie Luxembourg : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

Le Luxembourg réussit un coup en Slovaquie

Présente lors des 2 derniers championnats d’Europe, la Slovaquie va tenter de faire la passe de 3. Pour atteindre cet objectif, la sélection slovaque va devoir sortir d’un groupe qui comprend aussi le Portugal, l’Islande et la Bosnie. Tombée dans le groupe de la Croatie et de la Russie lors des éliminatoires pour le Mondial, la Slovaquie n’avait pas réussi à se qualifier. Guère rassurants, les Slovaques viennent de sortir d’une Ligue des nations décevante conclue en 3e position de sa poule derrière le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan. Pour cette échéance internationale, la Slovaquie s’appuie sur le portier remplaçant de Newcastle Dubravka, Skriniar de l’Inter, Lobotka (Napoli) et Kucka au milieu, et Bozenik en attaque.

Le Luxembourg a beaucoup progressé ces dernières années, mais n’est jamais parvenu à se qualifier pour une compétition majeure. En revanche, la sélection luxembourgeoise a réussi quelques prestations de qualité comme lorsqu’elle avait tenu en échec la France (0-0). Lors de la dernière Ligue des nations, les joueurs du Grand-Duché ont fini 2es d’un groupe dominé par la Turquie. En revanche, les Luxembourgeois avaient devancé des sélections comme les îles Féroé ou la Lituanie. Dans cette sélection, on retrouve les 2 Thill qui évoluent à l’AIK pour l’un et l’autre au Hansa Rostock, mais aussi Sinani de Norwich ou le piston bastiais Bohnert. Capable de gêner pas mal d’équipes, le Luxembourg semble armé pour ramener au moins le nul de ce déplacement en Slovaquie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

