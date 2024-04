Pronostic Sheffield Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne difficilement face à Sheffield

Bien qu’elle ne soit pas encore mathématiquement condamnée, la formation de Sheffield United devrait retrouver le Championship aussi vite qu’elle l’avait quitté. En effet, les Blades n’ont acquis qu’une seule victoire en 2024, d’ailleurs conquise face à un autre promu (Luton, 1-3), bilan qui ne leur permet pas d’espérer grand chose cette saison. Pire attaque, et pire défense de Premier League, les Rouge et Noir n’avaient pas grand espoir en se déplacant à Anfield jeudi dernier. Ils avaient au moins montré le caractère pour faire douter les leaders de PL, en égalisant avant de chuter face à la pression exercée par Liverpool (3-1). Seul point rassurant, la lanterne rouge anglaise avait rompu une disette de 4 matchs sans marquer le moindre but dans son antre lors de la réception de Fulham à l’occasion de la J29 (3-3). Ils pourraient alors encore inscrire un but face à une des pires défenses du Top 10 de PL.

Pour sa part, Mauricio Pochettino et ses hommes ont vécu un match intense en émotions jeudi dernier face à Manchester United. Après avoir mené par 2 buts d’avance dès les premiers instants, les Blues pensaient passer une soirée cauchemardesque en voyant Garnacho inscrire le 3e pion mancunien, avant que Cole Palmer ne délivre Stamford Bridge par deux fois au bout du temps additionnel. Grâce à ce succès, Chelsea (10e) n’est plus qu’à 5 points de la sixième place, et se surprend à rêver à nouveau d’Europe. Ce devrait tout de même être compliqué, d’autant plus que les 2 fois Champions d’Europe se déplaceront à Arsenal et à Villa, tandis qu’ils accueilleront Tottenham à l’aube de cette fin de saison. Quoi qu’il en soit, la désillusion liée à cette saison 2023/2024 restera gravée dans les têtes, comme dans le portefeuille du club londonien, qui avait déboursé près de 500 millions d’euros à l’occasion du mercato estival. Forts de leur victoire galvanisante cette semaine, ainsi que d’un potentiel 7e match sans revers en PL, les Blues devraient l’emporter face au promu Sheffield United.

