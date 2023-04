Pronostic Schalke Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Schalke remporte le duel des mal classés face au Hertha Berlin

La 28e journée de Bundesliga débute vendredi avec une affiche importante dans l’optique du maintien entre Schalke 04 et le Hertha Berlin. Ces deux formations se trouvent dans la zone de relégation et ne peuvent plus se permettre de faux pas. Le club de la Ruhr a retrouvé l’élite allemande cette saison et semble bien parti pour redescendre. En effet, Schalke 04 occupe la place de lanterne rouge avec 5 points de retard sur Bochum, première formation non relégable. Auteur d’une entame catastrophique, la formation allemande avait rebondi ces dernières semaines en accrochant plusieurs résultats intéressants qui lui ont permis de croire au maintien. Cependant, les partenaires de Yoshida viennent de s’incliner lors des deux dernières rencontres face au Bayer Leverkusen (0-3) et contre Hoffenheim (2-0). Avant cela, Schalke avait signé 8 rencontres sans la moindre défaite en accrochant notamment un nul face à Dortmund (2-2).

De son côté, le Hertha Berlin flirte avec la relégation depuis plusieurs saisons. Actuellement, les Berlinois sont en avant-dernière position avec 4 points de retard sur Bochum. En difficulté, le Hertha reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, la formation berlinoise s’est de nouveau inclinée, à domicile contre un Leipzig pas dans sa meilleure forme (0-1). À force de jouer avec le feu, le club berlinois pourrait bien être relégué à l’issue de la saison. En déplacement, le Hertha affiche un bilan catastrophique avec un seul succès obtenu sur la pelouse d’Augsbourg (0-2) en début de saison. Avec 5 points pris loin de ses bases, le club berlinois possède le pire bilan de la Ligue. Dans cette équipe, on retrouve pourtant des éléments intéressants comme Tousart, Jovetic ou Lukebakio. À domicile, Schalke et son meilleur buteur Butler (7 buts dont 4 sur les 6 derniers matchs) devraient confirmer leur intéressante 2e partie de saison en accrochant une victoire face à la pire formation de Bundesliga en déplacement, le Hertha Berlin.

