Pronostic Salzbourg Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Salzbourg solide sur ses terres face à la Real Sociedad

Salzbourg fait partie des équipes que l’on retrouve chaque saison ou presque en Ligue des Champions. Et pour cause puisque le club est champion chez lui sans arrêt depuis une dizaine d’années. Le club autrichien a un mode de fonctionnement précis puisque son projet consiste à miser sur de jeunes talents pour les faire progresser et les vendre ainsi dans les plus grands clubs européens. Comme souvent, Salzbourg a donc perdu ses meilleurs joueurs cet été avec les Okafor, Sesko ou Adamu qui ont tous rejoint des clubs plus prestigieux. Néanmoins, le club autrichien a parfaitement lancé sa campagne européenne en s’imposant à Lisbonne face au Benfica (0-2). Cette bonne performance permet aux partenaires de l’ancien stéphanois Lucas Gourna-Douath d’occuper la première place du groupe. Lors de cette rencontre, les Autrichiens ont profité de l’exclusion d’Antonio Silva pour faire la différence. Sur le plan national, Salzbourg a déjà pris les commandes mais fait face à la concurrence du Sturm Graz, qui n’accuse qu’un seul point de retard. Dans cette équipe, on retrouve de prometteurs éléments comme les attaquants Simic ou Gloukh, tous deux buteurs à Lisbonne. Konaté, lui, se régale en championnat avec déjà 5 buts inscrits.

Après plusieurs années à avoir été proche d’accrocher une place dans le Top 4 de Liga, la Sociedad est finalement parvenu à confirmer pour décrocher ce fameux sésame et disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour son entrée en lice dans ce groupe de C1, la Real fut toute proche de réaliser un exploit en battant le finaliste de la saison passée, l’Inter. Dominateur, le club basque s’est fait rejoindre en fin de rencontre (1-1) face à des Intéristes bien boostés par les entrées en jeu de Thuram et Dimarco. En Liga, les partenaires de Le Normand ont connu une entame poussive avec 3 nuls de rang mais semblent finalement avoir trouvé leur rythme de croisière avec 3 succès lors des 3 dernières journées, dont le dernier en date dans le derby face à l’Athletic Bilbao (3-0). Dans cette entame de saison, le club de San Sebastian peut compter sur un Kubo des plus actifs. Le joueur japonais a déjà inscrit 5 buts pour une passe offerte. Match compliqué à jouer donc entre deux équipes en formes mais l’insouciance des jeunes de Salzbourg pourrait leur permettre d’aborder sainement ce rendez-vous de Ligue des Champions pour accrocher au moins le nul face à la Real Sociedad.

