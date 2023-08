Pronostic Saint-Etienne Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne prend le dessus sur Valenciennes

Attendu comme l’un des candidats à la montée, l’AS Saint-Etienne réalise une entame décevante. En effet, le club du Forez s’est fait surprendre lors des 2 premières journées en concédant les défaites dans le temps additionnel contre Grenoble et Rodez. Lors de ces rencontres, Sainté s’est créé plusieurs opportunités sans se montrer efficaces mais a laissé des espaces parfaitement exploités par ses adversaires. Finalement, les protégés de Batlles ont décroché leur première victoire de la saison à Geoffroy-Guichard face à Quevilly Rouen (2-1). Pour clôturer la dernière journée de Ligue 2, l’ASSE a fait le court déplacement à Annecy pour ramener un nul (1-1). Si Chambost a inscrit un très beau but sur une superbe passe de Sissoko, ce dernier a manqué un penalty qui aurait pu offrir la victoire à son équipe. Il s’agit du deuxième échec de la saison dans cet exercice après Charbonnier contre Grenoble. Avec seulement 4 points pris dans ce début de championnat, Saint Etienne doit se réveiller pour s’éloigner de la zone de relégation. Ces derniers jours, le club du Forez s’est activé dans le recrutement avec Diarra (Lorient) et Mahmoud Bentayg (évoluant au Maroc), arrivé pour compenser l’éventuel départ de Nkounkou.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Valenciennes a connu sur le plan statistique le même départ que les Verts. En effet, la formation nordiste a été balayée lors des 2 premières journées par Auxerre (1-4) et Bastia (3-0) mais a ensuite redressé la barre avec un nul à Guingamp (0-0) et surtout en s’imposant à Rodez (0-1) le week-end dernier. Buteur lors de cette rencontre, l’algérien Boutoutaou est l’homme de ce début de Ligue 2 pour le VAFC. A ses côtés, on retrouvera les Kruse, Bonnet, ou Buatu mais l’effectif valenciennois semble quand même limité cette saison, et devrait se battre une nouvelle fois pour le maintien. Ce déplacement dans le Forez réussit peu à Valenciennes qui s’y est seulement imposé 1 fois pour un nul en 10 confrontations depuis 1993. Devant son public, Saint-Etienne devrait trouver les ressources pour prendre le meilleur sur Valenciennes.

► Le pari « Victoire ASSE » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,74 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 248€ (348€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce ASSE – Valenciennes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne Valenciennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Incidents à Rodez : retrait d'un point avec sursis et fermeture de secteurs pour Saint-Étienne