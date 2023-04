Pronostic Saint-Etienne Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne et Metz se quittent dos à dos

L’affiche de la 32e journée de Ligue 2 nous emmène à Geoffroy-Guichard avec un choc entre deux anciens récents pensionnaires de L1, l’AS Saint-Etienne et le FC Metz. Grâce à un recrutement judicieux lors du mercato hivernal, Sainté est en train de réussir l’objectif qu’il s’était fixé à savoir le maintien. En effet, à 7 journées de la fin, les Verts ont pris 11 points d’avance sur la zone de relégation. En revanche, les hommes de Batlles pourraient regretter leur première partie de saison ratée, et leur pénalité de points, car leur rythme actuel aurait pu leur permettre de se mêler à la lutte pour la montée. Invaincus depuis 10 rencontres, les Stéphanois restent sur 3 belles victoires face à Niort (2-0), le Paris FC (2-4) et en clôture de la journée précédente à Grenoble (0-2). Lors de cette dernière rencontre, Niels Nkounkou a confirmé qu’il était en pleine forme avec un but exceptionnel, parfaitement imité par la vista de Jean-Philippe Krasso, quelques minutes plus tard. L’attaquant de l’ASSE va livrer un duel rapproché avec le Messin Mikautadze pour le classement du meilleur buteur. Cette bonne dynamique a redonné envie au peuple vert qui devrait être nombreux pour soutenir son équipe ce samedi.

Très fort en 2023 comme Saint-Etienne, Metz a réalisé une superbe opération la semaine passée en s’imposant face à un adversaire direct pour la montée, Bordeaux, avec 3 buts marqués à la suite de l’exclusion du gardien bordelais Poussin. Auteur d’un doublé, le buteur géorgien Mikautadze, est l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 2. L’attaquant lorrain domine le classement des buteurs avec une réalisation de plus que Krasso. Grâce à cette victoire, les Grenats se sont replacés en 3e position avec un seul point de retard sur les Girondins. Dans ce sprint final, Metz se montre très solide puisqu’il est invaincu depuis son succès de l’aller face aux Verts (3-2). Cette opposition entre les 2 meilleures formations de Ligue 2 en 2023, qui ne perdent plus, pourrait voir les 2 équipes se quitter sur un nul à grosse cote.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

