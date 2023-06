Pronostic Roumanie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Espagne débute en fanfare face à la Roumanie

À l’instar de la Géorgie, la Roumanie doit sa participation à ce championnat d’Europe au fait d’être coorganisatrice du tournoi. Lors de ses 3 premières participations, la Roumanie avait atteint les quarts de finale en 1998 avec la génération de Contra, Lobont ou Munteanu. Leur meilleur résultat remonte à 2019 avec une demi-finale lors du tournoi organisé en Italie. Contraints de disputer des matchs amicaux pour se préparer à cet événement, les Tricolorii Mici affichent un bilan désastreux à l’orée de ce début d’Euro. En effet, depuis mars 2021, les Roumains ont disputé 14 rencontres et n’en ont remporté que 3 face à la Suède U20, la Finlande U21 et le Steaua Bucaresti. Cette sélection s’appuie principalement sur des joueurs évoluant dans le championnat national comme le portier Popa, les défenseurs Dican et Screciu ou le milieu Miculescu.

En face, l’Espagne a une longue histoire avec le championnat d’Europe U21, puisqu’elle l’a remporté à 5 reprises. Le dernier titre remonte à 2019 avec la génération de Fabian Ruiz. En 2021, les Espagnols se sont hissés en demi-finales, mais s’étaient inclinés contre le Portugal. Auteur d’un parcours parfait lors des éliminatoires, la Rojita s’est tranquillement qualifiée pour cette compétition, dont elle est un des grands favoris. Pour se préparer pour cet Euro, les protégés de Santi Denia ont affronté lors de leur dernier match amical les U23 du Mexique contre lesquels ils ont signé un nul avec un but d’Oroz. Pour affronter la Roumanie, Denia compte sur l’attaquant de Braga Abel Ruiz, un des meilleurs buteurs des éliminatoires, mais aussi sur des éléments coutumiers de la Liga comme Guillamon, Baena, Sanchez, Riquelme, Rodri ou Sancet. Ce mercredi, l’Espagne devrait assumer son statut lors de cette opposition face à la Roumanie en remportant un match qui s’annonce agréable à suivre.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

