Pronostic Rennes PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Rennes a chuté jeudi…

Toujours invaincu en Ligue 1, Rennes n’a cependant pas spécialement emballé ses supporters. Hormis peut-être lors des 2 succès à domicile face à Metz (5-1) et le week-end passé dans le derby contre Nantes (3-1). Suite à ce succès, le stade Rennais se retrouve en 6e position avec un seul point de retard sur son adversaire du soir. Jouant cette année l’Europa League, les Rouge et Noirs ont parfaitement lancé leur compétition en dominant à domicile le Maccabi Haïfa (3-0). En revanche, les partenaires de Bouigeaud ont connu leur premier revers de la saison jeudi sur la pelouse Villarreal (1-0). Lors de cette rencontre, Martin Terrier, de retour après sa longue blessure, a manqué l’opportunité d’égaliser sur penalty en toute fin de match.

…Paris mercredi

Le Paris Saint-Germain sort d’une semaine délicate puisque coup sur coup, le club de la capitale a été tenu en échec par le dernier de Ligue 1, Clermont, et a pris une déculottée à Newcastle (4-1). Ces résultats montrent tout le chemin qui reste à parcourir pour le club de la capitale dans son ambition de proposer un jeu choyé. Peu d’observateurs auraient imaginé une semaine comme celle-là alors que la précédente avait été marquée par des victoires obtenues face à Dortmund (2-0) et Marseille (4-0). Si Paris a connu une semaine en difficulté en déplacement, il ne faut pas oublier qu’il avait tout de même su battre Lyon au Groupama juste avant (1-4) en alignant cette fois 3 milieux.

Retour à 3 milieux pour Paris ?

Lors des deux dernières défaites, Luis Enrique a décidé d’aligner un 4-2-4 risqué, qui n’a pas fonctionné après un test plus concluant face à Marseille. Si Clermont avait montré les faiblesses de ce système, Newcastle les a parfaitement exploitées. Face aux Magpies, l’animation collective a été défaillante tandis que des joueurs sont passés au travers comme Kylian Mbappé ou Kolo Muani. Côté rennais, la bonne nouvelle à l’orée d’affronter le PSG vient de l’infirmerie qui s’est vidée, avec les récents retours de Kalimuendo (buteur sur penalty face à Nantes) et Terrier (qui a raté le sien jeudi).

Les compositions probables pour Rennes – PSG :

Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Matic – Blas, Gouiri, Salah – Kalimuendo.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ugarte – Dembélé, G. Ramos, Mbappé.

Paris rebondit face à sa bête noire

Les Rouge et Noirs affrontent le Paris Saint Germain dans l’affiche de la journée. Cet été, les dirigeants bretons ont annoncé la couleur en se montrant ambitieux avec notamment la recrue de Matic. Ce dimanche, les Rennais vont nous donner un élément de réponse sur leur niveau de compétitivité, eux qui ont fait nul face à Lens et défaite face à Villarreal pour leurs 2 premiers tests. La bande à Génésio aborde ce rendez-vous avec confiance puisqu’elle a souvent posé des problèmes au club de la capitale. En effet, Rennes est invaincu à domicile lors des 4 dernières confrontations et ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 5 derniers duels (domicile et déplacement) face aux Parisiens. Cependant, le PSG est attendu au tournant et doit proposer une prestation toute autre pour ne pas rentrer dans une nouvelle crise. On imagine mal Luis Enrique et ses joueurs encore se louper. Une réaction est obligatoire dans le jeu et l’état d’esprit. Pour réussir cette mission, le PSG pourrait compter sur une certaine fatigue des Rennais qui auront eu 1 jour de moins de récupération et le réveil de Mbappé (8 buts en 8 matchs cette saison tout de même).

