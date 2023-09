Pronostic Rennes Nantes : Analyse, cotes et prono du derby breton de Ligue 1 + 100€ de bonus offerts en CASH !

Envie de parier sur le derby breton ? Vous pouvez miser sans trop de pression sur nos pronostics Rennes – Nantes, ou sur vos propres idées, avec un Bonus de 100€ en CASH. Vous pariez et si votre 1er pari est perdant, vous êtes remboursé en CASH !

Nos pronostics Rennes – Nantes

Rennes veut enchaîner à domicile

Ambitieux lors de l’intersaison, le stade Rennais a débuté ce championnat pied au plancher en écrasant le FC Metz (5-1). Ces signaux positifs envoyés ont rapidement perdu de leur puissance puisque le club breton ne s’est plus imposé en L1 depuis cette 1re journée. En effet, les Rouge et Noirs restent sur 5 matchs nuls en Ligue 1 face à Lens, Le Havre, Brest, Lille et le week-end dernier à Montpellier (0-0). Si Rennes est toujours invaincu, il doit se contenter de la 9e place au classement. En revanche, la formation bretonne a parfaitement lancé sa campagne européenne en surclassant le Maccabi Haifa (3-0) jeudi dernier en Ligue Europa. Ce dimanche, les Rennais auront à cœur de lancer une dynamique face à Nantes.

Nantes s’est bien repris

En face, le FC Nantes a connu une entame de championnat marquée par des résultats sportifs décevants, après un maintien obtenu à l’arraché la saison passée. Chahuté suite aux défaites concédés face à Toulouse et Lille, l’entraîneur Pierre Aristouy a parfaitement redressé la barre puisque sa formation est désormais sur une série de 4 matchs sans la moindre défaite avec deux nuls face à Monaco et Marseille pour deux succès contre Clermont et Lorient. Le week-end dernier, les Canaris nous ont offert une superbe prestation face aux Merlus qui s’est conclue sur un score riche en buts (5-3). Très performant depuis le début de saison, Mostafa Mohamed en a profité pour inscrire son 5e but et monter au 2e rang du classement des buteurs derrière Kylian Mbappé.

Des retours espérés des deux côtés

Pour ce derby, Rennes pourrait enfin retrouver son blessé longue durée Martin Terrier, mais aussi Kalimuendo, blessé lui depuis la trêve internationale. Du côté de Nantes, on espère les Brésiliens Adson et Zézé (recrues absentes le week-end dernier), mais pas Centonze ni Ganago.

Les compos probables pour Rennes – Nantes :

Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Santamaria, Matic – Bourigeaud, Blas, Salah – Gouiri (ou Yildirim).

Nantes : Descamps – Pierre-Gabriel, Cömert, Castelletto, Merlin – Chirivella, Douglas – Bamba, Mollet, Simon – Mohamed.

Un nouveau nul pour Rennes ?

Lors de l’intersaison, Rennes avait opéré un recrutement intéressant avec les arrivées des le Fée, Blas, Yildirim, Rieder ou Matic. Pourtant, la formation rennaise enchaîne les matchs nuls en L1 (5 consécutifs). Face à des Nantais qui n’ont plus perdu depuis 4 matchs, malgré parfois une belle adversité (nuls face à Monaco et Marseille), un nouveau partage des points est clairement possible.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

