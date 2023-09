Pronostic Rennes Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes repart de l’avant face à Lille

Cet été, les dirigeants rennais, à travers Florian Maurice, ont affiché de hautes ambitions pour la saison à venir après une 4e place de L1 la saison passée. Ce résultat mais aussi un mercato intéressant (Blas, Le Fée, Matic, Rieder ou Yildirim) ont réveillé l’appétit rennais. Lorsque lors de la 1re journée, les Rouge et Noir ont pulvérisé le FC Metz (5-1), l’optimisme a fleuri en Bretagne. Mais voilà, depuis cette belle victoire, Rennes a calé en signant 3 matchs nuls face à Lens (1-1), Le Havre (2-2) et contre Brest (0-0). Certes toujours invaincu, le club breton espère repartir de l’avant pour se mêler à la course à l’Europe. Pour affronter le LOSC, Genesio ne pourra pas compter sur Kalimuendo, blessé avec les Espoirs. Ces absences sont préjudiciables offensivement, mais pourraient permettre à la recrue turque Yildirim d’obtenir du temps de jeu. Le nouvel arrivé s’est illustré en sélection et possède un potentiel intéressant. Il pourrait accompagner devant l’excellent Gouiri, déjà buteur cette saison.

De son côté, Lille a été l’une des équipes les plus actives lors de ce début de saison. En effet, 5e du dernier championnat car dépassée par Rennes sur la fin, la formation nordiste a été contrainte de disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence où elle s’en est difficilement sortie face aux Croates de Rijeka. En Ligue 1, la bande de Fonseca a débuté en arrachant le point du nul à Nice (1-1) puis a ensuite pris le meilleur sur Nantes (2-0). Lors d’un déplacement à Lorient intercalé entre les 2 matchs de Ligue Europa Conférence, les Lillois ont coulé en Bretagne (4-1), mais se sont bien repris lors de la dernière journée en dominant le Montpellier (1-0) de Der Zakarian. Cet été, le LOSC est parvenu à conserver son buteur canadien Jonathan David, mais pêche toujours en déplacement (1 défaite aussi à Rijeka dans les 90 minutes). Devant son public, Rennes devrait prendre le meilleur sur une équipe lilloise qui a souvent des difficultés hors de ses bases.

