Pronostic Reims Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic Reims Ajaccio : le Stade poursuit son excellente dynamique

Depuis l’arrivée sur le banc de l’original et jeune entraîneur Will Still, Reims impressionne tous les observateurs. En effet, les Champenois pratiquent un jeu très attrayant qui leur permet d’enchaîner les bons résultats. Ils sont actuellement 10es de Ligue 1, mais ont désormais sérieusement pris leurs distances avec la zone de relégation. La dynamique actuelle et le niveau entrevu depuis quelque temps permettent à l’équipe de continuer à croire en une qualification européenne. Sur une série à peine croyable de 17 matchs sans défaite en championnat (7 victoires et 10 matchs nuls), Reims a facilement remporté ses 2 derniers matchs disputés à la maison contre Troyes (4-0) et Toulouse (3-0).

De son côté, Ajaccio lutte logiquement pour sa survie pour son retour au sein de l’élite. Les Corses occupent aujourd’hui le 17e rang de Ligue 1 avec le même nombre de points que le premier non-relégable. Le week-end dernier, ils ont profité de l’appui de leurs fervents supporters pour dominer un concurrent direct pour le maintien, Troyes (2-1). Ce résultat fait du bien à la formation acéiste après une série de 3 défaites d’affilée (Nantes, Nice et Lorient). Mais en pleine confiance, Reims peut à nouveau délivrer une belle prestation ce week-end afin de dominer le relégable Ajaccio. Pour cela, Will Still pourra compter sur l’attaquant prêté par Arsenal Balogun, actuel 2e meilleur buteur de L1 avec 15 réalisations.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

