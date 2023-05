Pronostic Reims Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se reprend face à Angers

Le Stade de Reims a connu une superbe période d’invincibilité de 19 matchs qui lui a permis de remonter au classement et d’obtenir facilement son maintien. Arrivé sur la pointe des pieds, Will Still a été pour beaucoup dans le redressement des Champenois qui ont montré d’excellentes dispositions. Cependant, depuis quelques semaines, Reims rencontre plus de difficultés qui peuvent certainement être la conséquence d’une fin de saison sans enjeu. 11e de Ligue 1, le club rémois est assuré de rester en Ligue 1 et est distancé pour l’Europe. Lors de son dernier match dans son stade, la bande de Still avait récemment battu Lille (1-0), mais n’a rien pu faire face à une autre formation nordiste le week-end dernier, en s’inclinant à Lens (2-1) face à des Sang et Or pourtant en infériorité numérique. La bonne nouvelle de cette rencontre vient de Balogun qui a retrouvé le chemin des filets pour ce qui est son 19e but de la saison.

En face, Angers est officiellement relégué en Ligue 2 depuis quelques journées déjà et commence à préparer sa saison prochaine à l’étage inférieur. En effet, le club a décidé de mettre Bernardoni sur le banc, l’un des plus gros salaires du club, pour les 3 matchs à venir. La fin de saison s’annonce longue pour le SCO qui reste sur 5 défaites consécutives. Le week-end dernier, les Angevins ont fait peur à Marseille en ouvrant le score contre le cours du jeu, mais n’ont pas su tenir leur résultat (3-1). Bon dernier de L1, Angers encaisse de nombreux buts lors des dernières rencontres. Face à une équipe angevine complétement dépassée, Reims et sa superbe défense (1,05 but encaissé par match seulement) devraient enchaîner une 2e victoire à domicile.

