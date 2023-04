Pronostic Real Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real prend sa revanche sur Villarreal

Le Real Madrid se prépare à disputer une fin de saison très riche puisqu’il est toujours en course en Ligue des champions avec un quart à disputer en milieu de semaine prochaine face à Chelsea, et en Coupe du Roi où il affrontera Osasuna en finale. En milieu de semaine, les Madrilènes retrouvaient le Barca en demi-finales retours de la Coupe du Roi. Battu à domicile à l’aller contre le cours du jeu (0-1), le Real devait réaliser un exploit pour décrocher son ticket. D’abord malmené par une équipe barcelonaise dominatrice, le club madrilène a frappé sur un contre éclair mené par le duo Benzema-Vinicius, et conclu par le Brésilien. Au retour des vestiaires, la bande d’Ancelotti a imposé sa patte et a humilié le FC Barcelone (0-4) devant son public, avec un triplé de Benzema. Le Ballon d’or a parfaitement répondu aux critiques en inscrivant 6 buts sur les 8 derniers jours. Le Real reste en effet sur une victoire écrasante à domicile en championnat face à Valladolid au Bernabeu (6-0) avec un triplé de KB9… en 7 minutes. Sans doute trop loin du Barça en Liga (12 points d’écart), Madrid continue tout de même à jouer le jeu.

En face, Villarreal est totalement dévoué à la Liga, puisque le club a récemment été éliminé de Ligue Europa Conférence par Anderlecht. 6e du championnat, le Sous-Marin jaune n’accuse que 4 points de retard sur la Real Sociedad qui occupe la dernière place qualificative pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Sur une excellente dynamique, Villarreal a remporté 4 de ses 5 dernières rencontres de championnat pour un nul contre le Betis. Depuis leur élimination de la C4, les protégés de Quique Setien ont signé deux succès probants face à Osasuna (0-3) et surtout face à un adversaire direct pour le top 4, la Real Sociedad (2-0). Mais, impressionnant lors de ses 2 derniers matchs et revanchard depuis sa défaite de l’aller, le Real Madrid devrait prendre le meilleur à Bernabeu sur Villarreal.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

