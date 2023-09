Pronostic Real Sociedad Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Inter assume son statut face à la Real Sociedad

Passé proche de se qualifier pour la Ligue des Champions les saisons précédentes, la Real Sociedad a finalement atteint cet objectif l’an passé. 4e de Liga, le club basque retrouve la Ligue des Champions dans un groupe assez ouvert avec l’Inter, Salzbourg, et le Benfica. Lors de l’intersaison, la Real a recruté des éléments comme Odriozola, Zakharyan, ou les latéraux Traoré et Tierney. Pour le moment, la greffe n’a pas prise comme le montre les résultats actuels. En effet, lors des 3 premières journées, la formation basque a été tenue en échec par Girona, le Celta Vigo et Las Palmas. Finalement, la Real Sociedad a décroché sa première victoire face à Grenade (5-3) au terme d’une rencontre spectaculaire. Le week-end dernier, les Basques se sont inclinés sur la pelouse du Real Madrid (2-1) malgré une prestation intéressante. Dans ces premières rencontres, un homme s’est mis en évidence, le japonais Kubo (3 buts et une passe décisive).

