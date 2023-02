Pronostic Real Madrid Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real remporte le derby face à l’Atletico

Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid est actuellement distancé par le FC Barcelone sur le plan national. En effet, les Catalans ont remporté la Supercoupe d’Espagne face aux Merengues et comptent également 8 points d’avance en Liga. La bande d’Ancelotti espère se rattraper en Ligue des champions, elle qui a livré une masterclass mardi à Liverpool (2-5), alors que les Madrilènes s’étaient retrouvés menés de 2 buts. Porté par un duo Vinicius-Benzema exceptionnel (un doublé chacun), le Real a fait un grand pas vers les quarts de finale. Dans cette période décisive, le récent vainqueur du championnat du monde des clubs fait face à un calendrier démentiel, puisqu’après Liverpool, le Real reçoit successivement l’Atlético en Liga et le FC Barcelone en demi-finales allers de la Copa del Rey. Depuis sa défaite surprise à Majorque, le club madrilène enchaîne les victoires en championnat face à Elche (4-0) et le week-end dernier face à Osasuna (0-2). Pour affronter l’Atlético, Ancelotti devrait pouvoir compter sur les retours de Kroos et Tchouaméni.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez-ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Atlético de Madrid a été éliminé de toutes les coupes dans lesquelles il était engagé. L’unique objectif des Colchoneros désormais est d’accrocher une place dans le top 4 qui permettrait aux Madrilènes de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Actuellement, les protégés de Simeone se trouvent sur le dernier strapontin qualificatif avec 4 points d’avance sur le Betis Séville à l’orée de cette journée. Pas toujours régulier, l’Atlético est invaincu depuis 6 journées en championnat, mais fait souvent le service minimum. Ce fut d’ailleurs le cas le week-end dernier lors de la réception de l’Athletic Bilbao (1-0). Les Matelassiers peuvent remercier Antoine Griezmann, auteur de l’unique but de la rencontre. Simeone s’appuie sur ses champions du monde argentin, Correa, Molina et De Paul, mais aussi sur Morata, Barrios, Carasco ou les recrues Depay et Doherty. Impressionnant en milieu de semaine et déjà vainqueur de l’Atlético en Coupe du Roi cette année, le Real devrait pouvoir s’imposer au Bernabeu dans ce derby face à l’Atlético de Madrid.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,78 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT »

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 178€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Benzema buteur » est coté à 2,05 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Real Madrid – Atletico :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid Atletico encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !