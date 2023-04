Pronostic Real Chelsea : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise DIRECT avec 200€ sur Real Madrid – Chelsea !

Nos pronostics Real Madrid – Chelsea

Le Real sait se sublimer

Tenant du titre de cette Ligue des champions, le Real Madrid retrouve Chelsea, qu’il avait dominé l’an passé au terme d’une superbe double confrontation. En s’inclinant le week-end dernier face à Villarreal (2-3) au Bernabeu, le club merengue a certainement dit adieu à son dernier petit espoir de remporter le titre en Liga. La Maison-Blanche doit donc maintenant tout miser sur les coupes avec une finale de Copa del Rey face à Osasuna et la défense de son titre européen. Ces dernières semaines ont montré que les protégés d’Ancelotti, malgré leur irrégularité chronique, avaient toujours cette faim de titres. Les Madrilènes ont d’abord été brillants en 8es de finale de la C1 en surclassant le Liverpool de Klopp (6-2 en cumulé). Le match aller de cette double confrontation disputé à Anfield nous a rappelé les forces de cette équipe, qui s’était retrouvée menée de 2 buts avant de renverser le score. L’an passé, durant leur parcours pour le titre, les Merengues avaient déjà livré des scénarios semblables et notamment contre Chelsea. La semaine passée, le Real a de nouveau impressionné en s’imposant au Camp Nou (0-4) en demi-finales retours de la Coupe du Roi. Défaits à l’aller à Bernabeu (0-1) et dominés au début du retour, les Blaugrana ont su ne pas rompre avant de placer des contre-attaques, puis prendre le contrôle du match.

Un Chelsea toujours pas stabilisé

Chelsea a connu de nombreux changements cette saison, avec notamment l’arrivée d’un nouveau propriétaire, l’Américain Boelhy. Si son prédécesseur Roman Abramovitch était réputé pour changer régulièrement d’entraîneur, le nouvel homme fort des Londoniens est parti fort puisqu’il en est déjà au troisième. Après le licenciement de Tuchel, Potter n’a pas survécu au terrible passage des Blues. Les dirigeants ont décidé de miser sur un ancien de la maison, Frank Lampard, jusqu’à la fin de la saison, avant de confier les clés à un nouveau technicien. En grande difficulté en Premier League, Chelsea se trouve en seconde partie de tableau à la 11e place avec 17 points de retard sur le top 4 et 34 sur le leader, Arsenal. En milieu de semaine dernière, Chelsea avait partagé les points avec Liverpool (0-0) à Stamford Bridge, avant de subir une nouvelle désillusion samedi à Wolverhampton (1-0) pour la 1re de Lampard. Souvent intéressant dans le jeu, les Blues pêchent dans la finition, avec João Felix et Havertz qui se créent des opportunités sans pouvoir conclure. Lors des 3 dernières journées de PL, les Londoniens n’ont pas inscrit le moindre but, alors qu’ils ont eu à chaque fois nettement plus d’opportunités que leurs adversaires. Trop loin en PL pour envisager quelque chose et éliminé des coupes nationales, Chelsea mise désormais tout sur la Ligue des champions. Pour se hisser en quarts de finale, les Blues ont su renverser le Borussia Dortmund au tour précédent. Battus à l’aller (1-0), les partenaires de Kepa avaient montré un visage conquérant à Stamford Bridge (2-0) pour décrocher leur place parmi les 8 meilleures équipes européennes.

Un Real presque au complet, des incertitudes à Chelsea

Carlo Ancelotti ne devrait pas pouvoir compter sur Ferland Mendy, touché. Le latéral français connaît une saison compliquée et voit Camavinga réussir de très belles prestations à son poste. Cependant, pour affronter Chelsea, le jeune tricolore pourrait être aligné aux côtés de Kroos et Modric au milieu de terrain, ce qui pousserait Tchouaméni sur le banc. Offensivement, le Mister devrait positionner Valverde à droite, comme souvent en C1, pour solidifier son équipe et laisser le duo Benzema – Vinicius agir. Le Ballon d’or français est en grande forme et vient de réaliser deux triplés la semaine passée, tandis que le Brésilien fait partie des meilleurs joueurs du monde. En face, Lampard ne pourra pas compter sur Badiashile et Aubameyang, qui ne sont pas sur la liste de la Ligue des champions. De plus, Thiago Silva et Azpilicueta, deux éléments expérimentés, sont incertains pour ce choc. En revanche, Lampard devrait aligner Kanté, préservé face à Wolverhampton, et qui avait réalisé une superbe partie contre Liverpool la semaine dernière. À ses côtés, on devrait retrouver Fernandez et Kovacic. La défense à 3 devrait être articulée autour de Fofana, avec Cucurella et Koulibaly. Sur le front de l’attaque, Felix et Havertz conservent les faveurs de leur coach malgré leur manque de réussite actuelle.

Les compos probables : Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Camavinga – Modric, Tchouaméni, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius. Chelsea : Kepa – Koulibaly, W.Fofana, Cucurella – James, Enzo Fernandez, Kovacic, Kanté, Chilwell – Havertz, João Felix.

Le Real reste le patron en Ligue des champions

Malgré la défaite du week-end face à Villarreal, le Real Madrid a récemment effectué de très belles prestations qui lui ont donné beaucoup de confiance dans cette dernière ligne droite de la saison. Ce mercredi, les Merengues affrontent une formation de Chelsea loin d’être au meilleur de sa forme, avec une 11e place en Premier League et d’énormes lacunes. Avec un duo Benzema – Vinicius incroyable ces dernières semaines, la Maison-Blanche est toujours aussi forte quand retentit la musique de Ligue des champions. Impressionnant dans ses temps forts, le Real ne rompt pas lors des passages plus délicats comme il l’a démontré contre Liverpool ou Barcelone dernièrement. Devant son public, le club madrilène devrait l’emporter face à des Blues dans le doute.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

« Si vous êtes inquiets, ne venez pas », Lampard avant le match face au Real Madrid