Pronostic Real Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real stoppe les espoirs européens de l’Athletic Bilbao

Après avoir connu une saison dernière exceptionnelle, le Real Madrid doit se contenter d’une SuperCoupe d’Europe, et d’une Copa del Rey décrochée face à Osasuna. Dominée par le Barca en Liga et par Manchester City en Ligue des Champions, la Maison Blanche doit renouveler certains cadres pour les années à venir car les Modric, Kroos ou Benzema sont de plus en plus proche de la fin de carrière. L’international français Camavinga a profité des nombreux matchs du Real pour se créer une place dans le XI d’Ancelotti, que ce soit en latéral gauche ou au milieu. Alors que des rumeurs circulent sur l’arrivée de Jude Bellingham, le Real s’active aussi pour préparer le remplacement de ses « anciens ». Dernièrement, Karim Benzema aurait reçu un pont d’or venant d’Arabie Saoudite et serait en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Battu à Valence (1-0) dans une rencontre marquée par des incidents racistes de la part des supporters valencians, le Real s’est repris ensuite avec des succès contre Rayo Vallecano (2-1) et le week-end dernier sur la pelouse du FC Séville (1-2). Lors de cette ultime journée, le club madrilène a un objectif qui est de finir devant le grand rival, l’Atlético Madrid, à la 2e place.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Comme d’habitude décevant en fin de saison, l’Athletic Bilbao est cependant toujours dans le coup pour accrocher une place européenne. En effet, la formation basque se livre une lutte avec Osasuna. Les deux formations possèdent le même nombre de points mais le dernier finaliste de la Coupe d’Espagne mène dans les confrontations directes. Ce dimanche, Bilbao doit obtenir un meilleur résultat que son adversaire pour décrocher un ticket européen. Cette mission paraît compliquée au regard de la dynamique actuelle des Basques qui n’ont remporté qu’un seul succès lors des 7 dernières journées. Le week-end dernier, l’Athletic avait la possibilité de faire un grand pas vers la qualif’ mais s’est incliné à domicile face à une formation d’Elche déjà condamnée (0-1). Pour son dernier match de la saison et devant son public, le Real Madrid va vouloir conclure sur une bonne prestation face à un Athletic qui finit difficilement (4 défaites sur ses 5 derniers matchs). Annoncé de retour de blessure, Benzema (18 buts en Liga) tentera de bien finir, surtout s’il s’agit de son dernier match à Bernabeu.

► Le pari « Victoire Real Madrid » est coté à 1,97 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 197€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Benzema buteur » est coté à 2,05 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 205€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Real Madrid – Athletic Bilbao avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Mercato : La Liga a-t-elle lâché un indice sur l'avenir de Karim Benzema ?