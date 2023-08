Pronostic Quevilly Rouen Métropole Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Laval accroche Quevilly Rouen

Quevilly Rouen dispute sa troisième saison de rang en Ligue 2. Lors de son 1er exercice, le club normand est passé proche de la correctionnelle, mais avait réussi à se sauver lors des barrages. L’an passé, sous la houlette d’Olivier Echouafni, QRM a réalisé une saison régulière et a obtenu tranquillement son maintien. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France féminine ne doit guère apprécier le début d’exercice de son équipe. En effet, Quevilly Rouen est en dernière position du classement avec un bilan de 0 point. Battue à Amiens (1-0), puis à Ajaccio (0-1), la formation normande s’est inclinée à Geoffroy Guichard face à l’AS Saint-Étienne (2-1). La seule bonne nouvelle de ce revers fut le premier but inscrit par QRM lors de cette saison qui a perdu cet été ses trois meilleurs attaquants : Louis Mafouta (11 buts), Bangré (Toulouse) et Soumaré (6 buts).

En face, Laval enchaîne quant à lui une seconde saison en Ligue 2. Lors de sa première année, le club mayennais a lutté âprement, mais a réussi une fin de saison canon pour assurer sa place. À la suite de plusieurs départs importants lors du mercato, les interrogations étaient nombreuses concernant l’opération maintien. Finalement, Laval a réussi un sans-faute à domicile avec des succès sur Angers (1-0) et Rodez (1-0), pour un seul revers à Troyes (3-1). Avec 6 points, les Tangos sont en confiance avant ce déplacement en Normandie. Sur leur lancée, les hommes de Frapolli pourraient jouer un mauvais coup à ceux d’Echouafni.

